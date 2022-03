Meteo: domenica 27 marzo pioggia e raffiche di vento fino a 60-70 km/h

Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo l'Italia assisterà a un parziale peggioramento del tempo per l'arrivo di una debole perturbazione (la n.5 del mese) che riporterà un po' di pioggia al Centro-Sud e nelle Isole in un contesto comunque primaverile. Nel dettaglio, quella di domenica sarà una giornata prevalentemente nuvolosa sulle regioni centro meridionali con piogge deboli e isolate possibili su basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Sardegna. Al Nord si avranno invece maggiori spazi soleggiati soprattutto su Alpi centrali e Triveneto mentre un po' di nuvolosità potrebbe interessare Emilia Romagna, Lombardia meridionale, Liguria e Piemonte.

Temperature minime stazionarie al Nord-Est e in Sardegna, in aumento nel resto del Paese; massime in lieve rialzo in Sardegna, stazionarie o al più in lieve calo altrove; valori fino a 19-20 gradi al Centro-Nord e Sicilia.

Soffieranno ancora venti di Scirocco sui mari del Centro-Sud, in Puglia, Calabria e Sicilia senza escludere forti raffiche (fino a 60-70 Km/h) tra Calabria, Sicilia e Tirreno sud-orientale; venti moderati di Tramontana in Liguria, deboli altrove. Mari: poco mosso il medio-alto Adriatico; mossi o molto mossi i restanti bacini fino ad agitati lo Ionio meridionale, il Canale di Sicilia e Mar Tirreno meridionale.

Lunedì 28 marzo ancora un po' di pioggia al Centro-Sud: martedì 29 temporaneo rinforzo dell'alta pressione mentre a metà settimana non si esclude un peggioramento al Centro-Nord. La tendenza meteo

Nella giornata di lunedì 28 marzo la perturbazione (n.5 del mese) si allontana verso i Balcani determinando però un'altra giornata prevalentemente nuvolosa al Centro-Sud, con qualche pioggia residua più che altro nelle zone interne; anche i venti di Scirocco tenderanno ad attenuarsi. Sul Nord Italia la giornata sarà nel complesso ben soleggiata. Martedì 29 marzo la pressione tornerà temporaneamente ad aumentare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia favorendo una giornata nel complesso stabile e prevalentemente soleggiata.

Nella giornata di mercoledì 30 l'attuale tendenza dei modelli fisico-matematici vede un possibile peggioramento del tempo al Centro-Nord per l'arrivo di una perturbazione dalla Penisola Iberica. La seconda parte della settimana si prospetta al momento piuttosto movimentata sull'Italia con fasi di tempo anche perturbato.