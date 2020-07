Una perturbazione attraverserà l'Italia alla fine della settimana, determinando una fase di maltempo intenso al Centro-Nord nella giornata di venerdì per poi coinvolgere, sabato, anche parte del Sud.

Domenica il bel tempo tornerà ad avere la meglio ovunque e anche l'inizio della prossima settimana sarà segnato dal dominio dell'alta pressione, con caldo e afa che torneranno ad aumentare in tutta l'Italia.



Le previsioni per le prossime ore.



L’arrivo di una perturbazione darà luogo, venerdì, a una fase di marcata instabilità, con piogge e temporali diffusi al Nord e in parte del Centro. Ci sarà il rischio di temporali di forte intensità, accompagnati anche da grandinate e forti raffiche di vento.

Il bel tempo resisterà invece al Sud e nelle Isole, con soltanto un po’ di nubi nelle zone interne delle regioni meridionali. La ventilazione sarà in generale debole, salvo moderati rinforzi di Maestrale tra il mare di Corsica e il Mare di Sardegna, di Libeccio sul basso mar Ligure e possibili raffiche nelle aree temporalesche. In serata la situazione migliorerà in gran parte del Nord, fatta eccezione per fenomeni residui tra le coste dell’alto Adriatico e l’Emilia Romagna.



Sabato il tempo sarà in netto miglioramento al Nord, dove la giornata sarà prevalentemente soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche locale annuvolamento, probabile soprattutto sulle aree montuose. Tempo ben soleggiato anche sulle regioni tirreniche e nelle due Isole maggiori. Sulle regioni centrali adriatiche, in Campania, Basilicata e Puglia la giornata trascorrerà con tempo più variabile e si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Ci sarà anche il rischio di qualche pioggia o breve temporale nelle zone interne.

Per domenica si profila una giornata in gran parte soleggiata. Faranno eccezione un po’ di nuvole in transito al Nord e, nel pomeriggio, lungo la dorsale appenninica. Nelle ore pomeridiane rovesci o temporali in sviluppo sulle Alpi centro-orientali.