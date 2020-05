Ultima parte della settimana con un po' di instabilità

Nei prossimi giorni la situazione meteo in Italia si manterrà nel complesso tranquilla, grazie all’alta pressione: l’Anticiclone si spingerà a occupare l’Europa e il Mediterraneo occidentali, fino a lambire la nostra Penisola. Non mancherà, tuttavia, un po’ di instabilità, specie nel versante adriatico, a causa della circolazione depressionaria che insisterà sui Balcani, coinvolgendo parzialmente anche il nostro Paese, comunque con pochi temporali. La ventilazione relativamente fresca, innescata dall’area depressionaria balcanica, abbraccerà almeno in parte la nostra Penisola, contribuendo a mantenere contenute le temperature, anche al di sotto delle medie stagionali specialmente al Centro-Sud.



Le previsioni per le prossime ore



Giovedì giornata ancora abbastanza soleggiata sull’Italia, anche se non mancherà qualche annuvolamento sparso. In particolare, si segnala un po’ di nuvolosità variabile di passaggio tra l’estremo Nord-Est e il Centro-Sud. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone alpine e sull’Appennino meridionale con anche il rischio di qualche rovescio o breve temporale. Temperature senza grandi variazioni o al più in lieve aumento: valori ancora leggermente al di sotto delle medie sul medio e basso Adriatico e compresi tra 20 e 23 gradi. Nel resto d’Italia valori nella media o leggermente al di sopra, per lo più compresi tra 24 e 27 gradi. Venti moderati o tesi da nord o nord-ovest sui mari meridionali, in Puglia e in Basilicata orientale. I mari del Sud rimarranno pertanto generalmente mossi. Venti deboli e mari poco mossi al Centro-Nord e intorno alla Sardegna. Venerdì giornata di sole al Sud e sulle Isole. Al Centro-Nord nubi sparse. Ampie schiarite in Valle Padana e sulle coste del Centro. Nelle ore centrali del giorno possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sui monti. Instabile anche sul basso Piemonte, in Liguria, nelle zone interne del Lazio e della Toscana, sul Bresciano e nel Veronese. In serata temporali e rovesci su Alpi occidentali, Lazio e Abruzzo. Temperature minime in leggero rialzo, massime in diminuzione al Centro-Nord. Giornata ventosa per venti moderati orientali o sud-orientali sui canali di Sardegna e di Sicilia. Nelle altre zone venti in generale deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Durante il fine settimana sull’Italia continueremo ad osservare correnti settentrionali che apporteranno masse d’aria relativamente fresche. Più nel dettaglio, un nucleo di aria più fredda e instabile raggiungerà da nord la nostra Penisola nella seconda parte dei venerdì, favorendo lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali. Fenomeni più intensi e diffusi dovrebbero verificarsi nella notte tra venerdì e sabato su Lazio, Abruzzo, nord della Campania e della Puglia. Sabato in giornata il tempo sarà ancora instabile sul Lazio, all’estremo Sud e sulla Sicilia (non si escludono forti temporali sulla Sicilia orientale). Per domenica tempo in generale soleggiato con fenomeni di instabilità più probabili in prossimità dei rilievi, sul Nord-Est e nelle zone interne del Centro.