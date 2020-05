Tra martedì e mercoledì rovesci e temporali al Centro-Sud

Tra martedì e mercoledì l’Italia dovrà fare i conti con un vortice depressionario che, posizionato sulla nostra Penisola, porterà numerosi rovesci e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord rimarrà parzialmente protetto da una vasta area anticiclonica allungata dal medio Atlantico all’Europa Centro-Occidentale. Anche il caldo anomalo, che ancora insiste in diverse zone del Centro e del Sud, si smorzerà andando a esaurirsi nella giornata di mercoledì, quando i valori si riporteranno quasi dappertutto attorno alle medie stagionali. Da giovedì tendenza a un generale miglioramento: le ultime piogge e i temporali legati alle perturbazioni di passaggio si limiteranno a coinvolgere parzialmente le zone alpine e l’estremo Sud.

Previsioni meteo per martedì. Martedì nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo soleggiato, specie nel versante adriatico. Nel corso del giorno piogge sparse su Liguria, basso Piemonte, Lombardia, Venezie, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Nord e regioni tirreniche. Ventoso sulle Isole Maggiori; venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì ampie schiarite al Nord e sulla Toscana, mentre il tempo resterà molto instabile sulle altre regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori, con piogge diffuse, anche sottoforma di intensi rovesci e forti temporali. Temperature in calo al Centro-Sud: valori più vicini alla norma se non addirittura leggermene al di sotto sulle regioni centrali adriatiche. Temperature al Nord e in Toscana oltre la norma con locali punte fino a 27-28°C. Venti da moderati a tesi prevalentemente settentrionali su alto Adriatico. Liguria e gran parte del Centro-Sud.