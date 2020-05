Tra giovedì e sabato caldo estivo al Sud e in Sicilia: punte di 35 gradi

Lunedì la perturbazione numero 5 di maggio porterà maltempo su gran parte del Nord e parte del Centro, con piogge anche di forte intensità, mentre nel resto d’Italia la situazione meteo risulterà nel complesso tranquilla. Dal punto di vista termico quella di lunedì sarà una giornata con un’Italia divisa due: mentre al Sud, grazie a caldi venti di scirocco, sono attese punte fino a 30 gradi, al Nord si farà sentire un po’ di fresco, con valori anche al di sotto della norma. Martedì un fronte in discesa dal Nord Europa (perturbazione numero 6 del mese) porterà altra instabilità sul Nord Italia. A metà settimana aria molto calda affluirà al Centro-Sud con le temperature che aumenteranno sensibilmente fino a sfiorare i 35 °C al Sud e in Sicilia; sul Nord Italia ancora rischio di piogge sparse e intermittenti.



Le previsioni per le prossime ore.

Tra giovedì e sabato si profila una fase molto calda al Sud e in Sicilia, dove la presenza di correnti sciroccali, particolarmente intense nella giornata di giovedì, farà impennare le temperature fino a toccare valori diffusamente intorno a 30 gradi, ma con locali punte vicine ai 35 gradi. In gran parte del Centro-Sud e nelle Isole nella seconda parte della settimana il tempo si manterrà generalmente stabile ma con cieli a tratti nuvolosi per la presenza di nubi medio-alte che, in generale, non daranno luogo a piogge. Sulle regioni settentrionali, invece, avremo giornate con ancora molta instabilità, che darà luogo a piogge intermittenti, anche sotto forma di rovesci o temporali. In particolare, una fase di forte maltempo è possibile tra la sera di giovedì e la mattinata di venerdì. Le temperature al Nord si attesteranno vicino alla media.