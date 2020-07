Tornano i temporali al Centro-Nord

Nella parte centrale della settimana l’alta pressione lascerà l’Italia sguarnita ed esposta al passaggio di correnti relativamente fresche e instabili, che favoriranno la formazione di numerosi temporali. In particolare già nella giornata di mercoledì l’avvicinarsi di una perturbazione (numero 5 del mese) dal Nord Europa porterà rovesci e temporali su Alpi, Appennino e pianure del Nord-Ovest. Successivamente questa stessa perturbazione scivolerà lungo tutta la Penisola e, tra giovedì e sabato, porterà altri temporali, prima più che altro al Centro-Nord, poi anche al Sud. Durante questa fase instabile le temperature rimarranno relativamente contenute con massime quasi ovunque inferiori ai 30 gradi. Da domenica il tempo tornerà più stabile e le temperature torneranno a salire.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno Alpi, pianure del Nordovest, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, Gargano, Appennino Calabro-Lucano, Sicilia e zone interne della Sardegna. Temperature massime in lieve calo in gran parte del Nord e regioni tirreniche, in generale nella norma o leggermente al di sotto. Moderati venti di Maestrale sulla Sardegna, venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevalenza di tempo bello al Sud. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Venezie, Liguria, Appennino Settentrionale e zone interne di Puglia e Calabria. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi in generale al di sotto dei 30 gradi in gran parte del Centro-Nord e con un caldo quindi sopportabile in tutta l’Italia. Ventoso per Maestrale sulla Sardegna, dove i mari risulteranno in generale mossi; altrove venti per lo più deboli e mari poco mossi.