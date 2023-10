Torna il freddo e il prezzo del gas risale: ecco come trascorrere le notti al caldo risparmiando

Il 2023 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato: già la statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration ha certificato che il mese di settembre è stato il più bollente degli ultimi 174 anni, ma secondo gli esperti c’è il 99% di probabilità che l’allarme record possa riguardare l’intero anno, con una temperatura media globale di 1,5 gradi centigradi più alta rispetto al periodo preindustriale. Ma ciò non significa che non ci aspetti un inverno rigido: anche se l’estate di quest’anno è sembrata non finire mai, con un mese di ottobre in mezze maniche, l’arrivo dell’autunno è dietro l’angolo. E per l’inverno il rischio è che, come lo scorso anno, ci si trovi con il prezzo del gas alle stelle.

Se infatti nel 2022 i conflitti internazionali avevano fatto volare il prezzo del metano, quest’anno il rialzo è provocato dalle tensioni in Medio Oriente. E chi sperava che il “razionamento” dello scorso inverno – con orari ridotti di accensione dei riscaldamenti e temperature più basse dei termosifoni – fosse ormai un ricordo, potrebbe avere una brutta sorpresa. Bisogna dunque rassegnarsi a un inverno al freddo per poter risparmiare? Assolutamente no: ecco alcuni consigli per stare comunque al calduccio, dalle accortezze per regolare nel modo migliore il termostato all’utilizzo dello scaldaletto durante la notte.

La corretta regolazione del termostato, per iniziare, è fondamentale per risparmiare e per ottimizzare i consumi di gas. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, la temperatura ideale in casa è di 20 gradi centigradi: regolare il termostato su questa temperatura consente di stare bene senza sottoporre l’impianto di riscaldamento a un superlavoro, con un conseguente aumento dei consumi. E importante è anche cercare di ridurre al minimo spifferi e correnti d’aria, che incidono sull’efficienza del riscaldamento domestico. E se si parla di efficienza, chi ha ancora una vecchia caldaia dovrebbe valutare di rottamarla installandone una a condensazione, che recupera il calore dei fumi di combustione riducendo così i consumi e i costi di riscaldamento.

Se la regolazione del termostato e il cambio della caldaia sono possibili solo per chi ha un impianto termoautonomo, un accorgimento che consente a tutti (e quindi anche a chi ha il riscaldamento centralizzato) di risparmiare è l’utilizzo di valvole termostatiche, che permettono di impostare per ogni stanza di casa una diversa temperatura. Così, ad esempio, si possono tenere 20 gradi in soggiorno ma regolare i termosifoni su una temperatura più bassa nella zona notte o nelle stanze che vengono utilizzate di rado. Nelle camere da letto, infatti, gli esperti consigliano di mantenere una temperatura di circa 18 gradi.

* Il risparmio energetico è stato calcolato considerando un funzionamento di 6 h di uno Scaldasonno Singolo con tecnologia Adapto all’interno di una stanza di 17,33 m² in un appartamento tipo di 75,27 m² in Italia. E’ stato preso in considerazione un periodo di riferimento dal 15 Ottobre al 15 Aprile in zona climatica E. Ipotesi temperatura impostata al minimo nella stanza durante le ore di utilizzo dello Scaldasonno, ma mai sotto i 14°C.