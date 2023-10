Terremoto oggi a Rovigo: scossa di magnitudo 4.2 avvertita in Veneto e in Emilia Romagna

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 25 ottobre 2023, tra il Veneto e l'Emilia Romagna. L'epicentro è stato individuato in provincia di Rovigo e la scossa. Ecco tutte le notizie relative l'evento tellurico avvertito distintamente da Bologna a Trieste e che pare non aver causato né danni e né feriti.

Terremoto oggi, scossa del 4.2 a Rovigo: i comuni coinvolti

Una scossa di terremoto, oggi, 25 ottobre 2023, di magnitudo 4.2, ha avuto epicentro a Ceneselli, un comune in provincia di Rovigo che si trova poco distante dalla città di Ferrara. L'evento tellurico ha avuto una profondità di 8,5 km e per questo motivo il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione da Bologna a Trieste e da Modena a Padova.

La scossa è stata registrata secondi i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV - alle ore 15.45. Il comune di Ceneselli, epicentro dell'evento tellurico, conta 1559 abitanti ed è situato a ovest del capoluogo.

Nelle immediate vicinanze vi sono i comuni di:

Calto (RO)

Felonica (MN)

Salara (RO)

Castelmaso (RO)

Trecenta (RO)

Sermide (MN)

Castelnovo Bariano (RO)

Giacciano con Baruchella (RO)

Ficarolo (RO)

Bagnolo di Po (RO)

Canda (RO)

Gaiba (RO)

Bergantino (RO)

Castagnaro (VR)

Carbonara di Po (MN)

Castelguglielmo (RO)

Badia Polesine (RO)

Castelbaldo (PD)

Masi (PD)

Borgofranco sul Po (MN)

Bondeno (FE)

Le parole del governatore del Veneto Luca Zaia dopo la scossa

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha sottolineato che la scossa è stata avvertita in tutta la regione ed annunciato che la Protezione Civile è già all'opera per le opportune verifiche. Zaia ha infatti svelato che “La Protezione civile del Veneto sta contattando i comuni per una prima ricognizione di eventuali danni".