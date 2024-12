Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 5.6 a nord dell'isola di Luzon

Una forte scossa di terremoto di magnitudo di 5.6 è stata registrata nelle Filippine. L'evento sismico è avvenuto precisamente nella punta settentrionale dell'isola di Luzon, situata nella zona nord del Paese. Nonostante la forte entità del sisma, le autorità locali non hanno ritenuto dichiarato l'allerta tsunami.

Terremoto nelle Filippine, di magnitudo 5.6

La scossa di terremoto che ha colpito le Filippine è stata registrata a 3 chilometri a sud-est della città di Pagudpud e a 29 chilometri a sud-ovest di Claveria. Secondo l'United States Geological Survey, ente preposto alla registrazione dell'attività sismica in tutti i paesi del mondo, il sisma è avvenuto alle ore 10.56 nelle Filippine (1.56 GMT). Al momento, fonti locali fanno sapere che non sono stati registrati vittime o danni a seguito del forte sisma che ha colpito le Filippine.

L'anello di fuoco del Pacifico

Lo stato delle Filippine si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico, un'area caratterizzata solitamente da una grande attività sismica e vulcanica in cui si registrano circa 7.000 scosse di terremoto ogni anno. Solitamente i terremoti che avvengono in quell'area, anche se con una magnitudo alta vengono ritenuti moderati proprio perché non recano danni o vittime. In questo caso, per il terremoto di questa notte, non è stato necessario, secondo le autorità locali, dichiarare il rischio tsunami.