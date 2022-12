Terremoto nel Tirreno: sciame sismico nel cosentino, ecco tutti i dati raccolti

Diverse scosse di terremoto si sono verificate nel mar Tirreno nel corso della giornata del 29 dicembre 2022 vicino la zona del cosentino. Per fortuna le varie scosse si sono verificate tutte ad una considerevole distanza dalla terraferma e non hanno destato preoccupazione nella popolazione. Nonostante ciò, però, gli esperti si sono allertati per capire cosa stesse accadendo. Ecco tutte le ultime notizie.

Terremoto nel Tirreno: sciame al largo della costa del cosentino

Sono state registrate dall'INGV - l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ben 7 scosse di terremoto nel Tirreno entro il primo pomeriggio. Gli eventi tellurici si sono susseguiti nella giornata di giovedì 29 dicembre 2022 a partire dalle 11.05 fino alle 16.26.

Le scosse di terremoto nel Tirreno che sono risultate essere tra le più intense sono state registrare rispettivamente alle 13.38 e alle 16.10 con magnitudo di 4 e 4.1. Gli altri eventi sismici, invece, non hanno superato la magnitudo 3.

Cosa è accaduto successivamente? Con una distanza di circa 60 km dalla costa calabra, e oltre 50 km a nord delle Isole Eolie, entro le 19.00, sono state registrate in tutto ben 10 eventi. Tre in più rispetto a quelli segnalati nel pomeriggio.

Secondo quanto riportato dall'INGV l'area dove sono avvenute tali scosse ha una sismicità frequente ed in passato sono stati registrati eventi di magnitudo maggiore di 5.0, con profondità ipocentrali molto elevate ovvero fino a centinaia di chilometri.

Terremoto nel Tirreno: nessun danno a cose o persone

I due terremoti più forti, ovvero le scosse delle 13.38 e delle 16.10, sono stati debolmente risentiti in alcune aree costiere delle provincia di Cosenza. Vista la lontananza dell'epicentro dalla terra, però, non sono stati registrati, per fortuna, danni né a cose, né a persone.