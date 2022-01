Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Durante la sera dell'Epifania, giovedì 6 gennaio 2022, alle 20,37 circa, secondo quanto riportato dall'Ingv - l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - è stata avvertita dalla popolazione di Napoli e Pozzuoli una scossa di magnitudo 2.3 che ha avuto origine nella zona dei Campi Flegrei.

Immediatamente gran parte della popolazione della zona si è riversata sui social allarmata per cercare notizie in merito e chiedere agli altri se avessero avvertito il terremoto. In molti hanno parlato di "forte scossa" annunciando di averla sentita distintamente anche a: Posillipo, Bagnoli e Pianura.

Terremoto Campi Flegrei: i dati dell'INGV e le scosse precedenti

Secondo quanto riportato dall'INGV la scossa con epicentro nei Campi Flegrei ha avuto magnitudo 2.3 e profondità di 3 km. Proprio per questo motivo, essendo estremamente in superficie, anche se con una bassa magnitudo, la scossa è stata avvertita in un'ampia parte della città di Napoli.

Tra le zone più vicine all'epicentro, ovvero entro i 15 km vi sono:

Quarto

Bacoli

Monte di Procida

Marano di Napoli

Napoli

Calvizzano

Qualiano

Mugnano di Napoli

Villaricca

Procida

Giuliano in Campania

Melito di Napoli

Casavatore

Sant'Antimo

Arzano

Parete

Casandrino

Casoria

L'evento sismico è stato preceduto da tre scosse di bassa intensità a partire dalle 19:56. Tutte hanno avuto epicentro nella Solfatara.

A Pozzuoli è stata allertata la Protezione Civile Locale e la Polizia Municipale. Al momento non si registrano danni a persone e cose, solo un grosso spavento per molte persone.

Pozzuoli e il bradisismo: le scosse degli ultimi giorni



La mattina del 5 gennaio 2022 una serie di lievi scosse sono state registrate nell'area flegrea. La prima all'1:20 di notte con magnitudo di 1,0 e profondità 1220 metri e la seconda di magnitudo 1,2 e profondità 1800 metri all'1:42 circa. Epicentro di entrambi gli eventi tellurici è stato rilevato nel lungomare tra il Rione Terra e località La Pietra.

Altre scosse erano state avvertite nei giorni precedenti. La zona continua ad essere interessata dal fenomeno del bradisismo. A Pozzuoli pertanto si registrano scosse molto frequenti, ma di magnitudo bassa.