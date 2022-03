Terremoto magnitudo 5.8 in Ecuador, crolli a Esmeraldas

Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.8, sabato sera alle 23.28 ora locale (6.28 di domenica, ora italiana) ha colpito la regione costiera settentrionale dell'Ecuador, causando crolli a Esmeraldas. Scongiurato il pericolo tsunami.

Trema la terra in Ecuador: scossa di terremoto magnitudo 5.8

Un violento terremoto è stato registrato dall'istituto di geofisica dell'Ecuador nella notte, con epicentro nell'Oceano Pacifico, a 12 km dalla città portuale di Esmeraldas.

Il sisma, stando a quanto comunicato dall'istituto, ha avuto ipocentro a una profondità di 10 km e non ha generato nessuno tsunami, anche se sono state molte le scosse che si sono susseguite a breve distanza. Le scosse sono state avvertite nettamente dalla popolazione della cittadina portuale. Numerosi i post pubblicati sui social con foto e video che mostrano edifici danneggiati, danni ai pali della luce con conseguenti black out in varie zone della città, e alcuni crolli a Esmeraldas. La conferma dei danni è arrivata anche dalla protezione civile ecuadoriana. Tra gli edifici danneggiati ci sarebbe anche un ospedale. Molta la paura tra la popolazione, anche se fortunatamente al momento non si registrano vittime.

Ecuador 🔴 Imágenes de la ciudad de #Esmeraldas durante fuerte #sismo de mag 6.0 la noche de este sábado #26Mar pic.twitter.com/YhPO4DkVF5 — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) March 27, 2022

Sciame sismico nell'Oceano Pacifico

Numerose sono state le repliche che hanno seguito la prima forte scossa di terremoto delle 23.28 di ieri sera (6.28 ora italiana). La scossa più violenta dello sciame sismico è stata quella registrata alle ore 00.53 di oggi (7.53 in Italia) che ha fatto di nuovo vibrare i sismografi con un'intensità magnitudo 5.1 della scala Richter, a una profondità di 12 chilometri. L'epicentro è stato individuato a quasi 13 km da Atacames, frazione della provincia di Esmeralda.