Terremoto ai Campi Flegrei oggi, 5 febbraio: intenso sciame sismico. Scossa più forte di magnitudo 3.1

Campi Flegrei sotto scosse sismiche: oggi, mercoledì 5 febbraio, un sciame sismico ha colpito l'area di Pozzuoli ed è stato chiaramente percepito anche a Napoli, in quartieri come Fuorigrotta, Agnano e Bagnoli. Le scosse, con magnitudo compresa tra 2.1 e 3.1, si sono verificate a una profondità di circa 3 km, con epicentro nella zona di Pisciarelli (Solfatara).

Terremoto Campi Flegrei: sciame sismico in atto oggi, 5 febbraio

Dopo le 8.30, tre sequenze sismiche ravvicinate e più intense, con una magnitudo massima di 3.1 sulla scala Richter, hanno allertato un’area ancora più vasta. Le scosse sono state chiaramente percepite non solo a Pozzuoli, ma anche a Quarto e Bacoli sul versante flegreo, e a Napoli, in zone come Arenella (via Pigna, piani alti), Soccavo e Pianura, nel quadrante nord-occidentale della città.

L’attività sismica rientra nel fenomeno bradisismico, già noto e sotto costante monitoraggio da parte degli esperti e della Protezione Civile.

La sequenza sismica ha generato panico tra i residenti, con molte persone che hanno abbandonato le proprie abitazioni e studenti che hanno disertato le scuole. Le autorità locali, tra cui la Protezione Civile e i Centri Operativi Comunali (Coc), sono in allerta e in contatto diretto con la Prefettura di Napoli per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Comune di Pozzuoli conferma l'allerta per sciame sismico:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 08.03 (UTC 07.03) del 05.02.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md=1.4± 0.3. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.