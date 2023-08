Terremoto a Napoli oggi: varie scosse in mattinata nei Campi Flegrei a Pozzuoli, tanta gente in strada. La situazione

Una serie di forti scosse di terremoto sono state registrate nella mattinata di oggi, venerdì 18 agosto 2023, nei Campi Flegrei a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Tanta paura tra la popolazione, che si è letteralmente svegliata nel sonno dal tremore, durato diversi secondi. Tante le persone scese in strada. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto a Napoli oggi nei Campi Flegrei

Dai rilievi dell'Ingv, la serie di scosse di terremoto di oggi a Napoli, ha avuto come epicentro ai Campi Flegrei. La scossa più forte, registrata dai sismografi alle ore 6.18, di questa mattina, ha avuto intensità pari a magnitudo 3.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8320, 14.1420.

L'ipocentro del terremoto di oggi, venerdì 18 agosto, è stato localizzato invece a una profondità di circa 2 km. Per il momento non sono stati ancora segnalati danni a persone o cose.

La sequenza di scosse di terremoto oggi a Napoli

Ecco di seguito la sequenza di tutti gli eventi sismici che hanno avuto luogo durante la notte e proseguita fino alle prime ore della mattinata di oggi, 18 agosto 2023: