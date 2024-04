Terremoto Campi Flegrei e a Napoli: forte scossa avvertita in tutta la provincia, persone in strada

Alle ore 5:45 del 27 aprile 2024 la città di Napoli e provincia è stata svegliata da una fortissima scossa di Terremoto, avvertita indistintamente in tutte le province del capoluogo campano. L'epicentro è stato quello dei Campi Flegrei. Parecchie le persone scese per strada. La magnitudo, secondo la stima di INGV Terremoti, è stata di 3.9 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8110, 14.0940 ad una profondità di 3 km.

Terremoto Campi Flegrei oggi, 27 aprile 2024

Molti i cittadini residenti nella regione Campania che hanno segnalato sui social quanto accaduto. Segnalazioni sono arrivate infatti da Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.

La Magnitudo del terremoto, come detto, è stata registrata a 3.9. Al momento sono partite le verifiche su danni a persone o cose.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.9 è classificato come terremoto "leggero" e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

Credevo fosse più di 4

Ma ecco profondità 3.0 km #terremoto pic.twitter.com/QJaEgNRAFn — Serena (@SeryMDM) April 27, 2024

Ingv Vulcani: 47 eventi

Dalle ore 3:38 (ora locale) del 26/04/2024 è in corso ai Campi Flegrei uno sciame sismico, costituito in via preliminare da 47 eventi con magnitudo M≥0.0 e magnitudo max Md=3.9±0.3, fanno sapere gli esperti.

Dalle ore 3:38 (ora locale) del 26/04/2024 è in corso ai #CampiFlegrei uno sciame sismico, costituito in via preliminare da 47 eventi con magnitudo M≥0.0 e magnitudo max Md=3.9±0.3.

Info https://t.co/wXMz5elXFQ pic.twitter.com/KOWVWFD8wS — INGVvulcani (@INGVvulcani) April 27, 2024

Sindaco Bacoli: "Scossa forte ma no danni, situazione sotto monitoraggio"

Le parole del Sindaco di Bacoli, località dove è avvenuto l'epicentro della scossa:

"È stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. Ed in tanti hanno avuto paura, l'epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone. Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico. Sono in contatto con l‘Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale".

"Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo operando in sinergia con la Prefettura di Napoli. La situazione - rileva ancora il sindaco di Bacoli - è sotto monitoraggio costante. Mi rendo conto delle preoccupazioni. Ma vi invito a mantenere la calma. Vi terrò constamente informati. Io sono a vostra completa disposizione, come sempre, insieme a tutta la struttura municipale. Viviamo nel Campi Flegrei. Dobbiamo imparare a convincerci. Vi sono vicino. Siamo al vostro fianco".