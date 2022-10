Termosifoni, conviene tenerli sempre accesi o a intermittenza? Ecco come risparmiare energia

Con l'arrivo della stagione invernale e l'aumento considerevole dei prezzi dell'energia, sono tanti gli italiani che si domandano: "conviene tenere sempre accesi i termosifoni oppure no?". Cerchiamo di capire i vantaggi nel tenerli accessi sempre oppure di accenderli solo in determinate ore del giorno.

Termosifoni ed energia: sempre accesi oppure ad intermittenza?

L'estate è un lontano ricordo e le belle giornate hanno oramai lasciato spazio alla pioggia e all'arrivo del primo freddo. Con l'abbassarsi delle temperature ci si avvicina sempre di più all'inverno con milioni di famiglie che si ritrovano ad affrontare la stagione più fredda dell'anno con mille dubbi e incertezze sull'accensione dei termosifoni. L'impennata dei prezzi delle bollette e dei costi d'energia si fanno sentire e per questo milioni di italiani si preparano ad affrontare l'inverno con uno scenario non proprio tranquillo. Tornare dal lavoro e trovare la casa calda ed accogliente è un "must to have" per tutti, ma con il caro energia in tanti dovranno fare i conti con l'aumento dei prezzi e cambiare le proprie abitudini. Per questo motivo in tanti si stanno chiedendo: conviene tenere i termosifoni accesi sempre oppure accenderli in determinate fasce orarie?

Chi vuole risparmiare sui costi dell'energia e sulla bolletta dovrà accendere i riscaldamenti sono in determinate ore del giorno; perlopiù il tempo necessario a rendere la casa calda e confortevole. Attenzione però questa scelta non è sempre quella più conveniente visto che l'impianto di riscaldamento, dopo essere rimasto spento per diverse ore, per raggiungere la temperature richiesta consumerà di più.

Ancor peggio se fuori fa tanto freddo, i riscaldamenti impiegheranno molto più tempo ed energia per riscaldare la casa rispetto a quanto avrebbe consumato se fosse rimasto accesso sempre ad una temperature inferiore. Da non sottovalutare anche le componenti della caldaia che sono sollecitate dal continuo sbalzo fra pause e attivazione alla massima potenza.

Termosifoni elettrici: evitare sbalzi di temperatura

Per questo motivo in caso di accensione dei termosifoni tutto il giorno ad una temperatura più bassa permette non solo di preservare l'utilizzo della caldaia, ma anche di evitare sbalzi di temperature che peseranno sui nostri consumi. Naturalmente non vogliamo consigliarvi di tenere sempre accessi i termosifoni dalla mattina alla sera perché sarebbe uno spreco non solo in termini economici, ma anche ambientali.

Sicuramente ci sono dei piccoli accorgimenti da tenere in mente per quanto concerne le temperature da fissare sul termostato. Generalmente la temperatura dovrebbe essere di 16-18 gradi durante il giorno e di circa 21° la sera. Ricordiamo che una temperatura troppo elevata in casa ha delle conseguenze da non sottovalutare come: la secchezza della pelle, problemi alle vie respiratorie e difficoltà nell’addormentarsi.