Tendenze meteo: quanto dura questa nuova ondata di caldo?

Agosto si conclude all'insegna del caldo e dell'afa e settembre prende il via vedendo ancora protagonista l'Anticiclone Africano. Saranno ancora giorni di tempo stabile e di temperature in aumento almeno per la prima decade del nuovo mese

Clima 30 Agosto 2024 - ore 15:57 Redatto da Meteo.it