Tendenza meteo, ci attendono nuove piogge e clima autunnale

Per gran parte della prossima settimana l’alta pressione resterà assente dall’Italia, tendendo a consolidarsi tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, lasciando così il bacino del Mediterraneo alle prese con la struttura ciclonica responsabile della fase di maltempo dei giorni scorsi e adesso in temporaneo spostamento verso i Balcani. La particolare configurazione atmosferica che si verrà a creare, infatti, sarà determinante per un suo moto “retrogrado”, dunque da est verso ovest, influenzando di nuovo e a più riprese il tempo di molte regioni italiane.



Ne conseguirà una ripresa e prosecuzione della fase instabile, con occasione per altre precipitazioni, ma il quadro previsionale resta ovviamente molto incerto negli effetti al dettaglio, dato il tipo di circolazione appena descritto, abbastanza anomalo per questo periodo dell’anno.



In particolare, tra mercoledì 18 e venerdì 20 settembre, maggiormente coinvolte dai fenomeni dovrebbero essere le regioni centro-meridionali, l’Emilia Romagna e, marginalmente, la Sardegna, anche sotto forma di rovesci o temporali. Non si possono escludere, ovviamente, precipitazioni intense e localmente abbondanti, con conseguenti potenziali criticità.

Dal punto di vista termico, proseguirà la parentesi di stampo autunnale, con temperature al di sotto della media stagionale: l’anomalia negativa sarà più marcata nella parte centrale della settimana, anche dell’ordine dei 4-5 gradi, con valori tipici della metà di ottobre.



Nel fine settimana si potrebbe andare incontro ad un’attenuazione dell’instabilità atmosferica e ad un parziale miglioramento, ma si tratta di una tendenza affetta da una bassissima predicibilità. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.