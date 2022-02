Tendenza meteo: da mercoledì 23 febbraio ritorna l'alta pressione

Martedì 22 febbraio la perturbazione n.6 di febbraio già si allontanerà in direzione della Grecia con gli ultimi effetti di instabilità in Puglia, Calabria e Sicilia dove saranno possibili isolati rovesci e sul nord della Sicilia anche dei temporali. Sul resto dell’Italia prevalenza di tempo soleggiato con qualche nuvola solamente all’estremo Nord-Est e in Sardegna.

Sarà una giornata ventosa con forte Maestrale sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori, venti in rinforzo anche sulle Alpi e nelle vicine zone di pianura. Temperature massime in calo al Sud e in Sicilia, in lieve rialzo al Nord e nelle regioni centrali tirreniche.

Seguirà mercoledì 23 un rinforzo dell'alta pressione con temperature in rialzo e ancora l’insistenza di venti settentrionali all’estremo Sud e nelle Isole. La nuova fase stabile al momento sembra di breve durata: le attuali proiezioni indicano già per venerdì un possibile peggioramento in alcuni settori del Centro-Nord ma i dettagli sono ancora da confermare.