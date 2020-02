Tempo stabile nel weekend

Nella giornata di giovedì la terza perturbazione del mese di febbraio porterà delle piogge al Centro-sud con un deciso rinforzo dei venti sulle regioni centro-meridionali e sulle Alpi. Già tra sera e notte la situazione tenderà a migliorare. Le previsioni per le prossime ore.

Nel fine settimana assisteremo ad un rinforzo dell'alta pressione: ci aspettano dunque due giornate di tempo stabile con temperature ancora una volta al di sopra delle medie stagionali. Sabato prevarrà il sole sull'Italia con solo qualche annuvolamento innocuo in transito al Sud e sul settore occidentale di Sicilia e Sardegna. Sarà una giornata ancora piuttosto ventosa al Sud e sulla Sicilia con temperature in lieve calo, soprattutto nei valori minimi.

Domenica sarà una giornata soleggiata al Centro-sud e Isole ma con una ventilazione meridionale che porterà della nuvolosità anche compatta sulla Liguria. Nubi anche all’estremo Nordest, sul resto del Nord cielo sereno o velato per il transito di nubi ad alta quota. Temperature minime in calo al Sud, massime in aumento sulle regioni adriatiche e con clima ancora in generale mite per il periodo.

Immagine iStock-Getty Images