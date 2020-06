Tempo soleggiato, ma ancora con rischio di temporali, specie al Nord-Est

Anche oggi l'alta pressione rimarrà ai margini della nostra Penisola e quindi non riuscirà a impedire il passaggio di correnti relativamente umide e instabili su alcune zone dell’Italia: questo significa che, specie al Nord-Est, ci sarà un'elevata probabilità di temporali. Un po’ di instabilità poi ci accompagnerà anche nel corso del fine settimana. Tra sabato e domenica quindi potranno ancora formarsi dei temporali, specie al pomeriggio e soprattutto sulle zone montuose. Le temperature, anche nell'ultima parte della settimana, continueranno a oscillare attorno ai valori normali per il periodo

Previsioni meteo per venerdì. Nubi sparse in Liguria, nuvole in aumento fin dal mattino su Alpi centrali e Nord-Est, con i primi rovesci in mattinata e temporali da metà giornata su Alpi e Prealpi lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con fenomeni localmente di forte intensità, con rischio di grandine e raffiche, anche in pianura e lungo le coste. Qualche temporale isolato potrà spingersi anche nella pianura lombarda e in Emilia. Tempo più soleggiato nelle regioni centrali, con soltanto delle nuvole passeggere e qualche breve temporale pomeridiano in Appennino. Nuvolosità in transito al Sud e nelle Isole, dove comunque non mancheranno ampi rasserenamenti, specie nel versante adriatico. Temperature massime per lo più stazionarie, con valori di poco inferiori alla media; punte di 30 gradi all’estremo Sud. Venti moderati o forti nei Canali delle Isole, che risultano molto mossi.

Previsioni meteo per sabato. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso al Nord e zone interne del Centro-Sud, con qualche rovescio o temporale, specie al pomeriggio, su Alpi, pianure del Veneto e della Lombardia orientale, rilievi emiliani, Appennino Centrale, Irpinia, zone interne della Puglia e Appennino Calabro-Lucano. Temperature il leggero aumento al Nord, in lieve calo invece al Sud.