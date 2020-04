Tempo instabile all'estremo Sud

Il fronte freddo proveniente dalla Scandinavia (perturbazione n. 10 di marzo) farà sentire i suoi ultimi effetti in queste ore all'estremo Sud, in un contesto climatico ancora freddo per il periodo, con temperature in generale al di sotto della norma anche di 5-7 gradi. Negli ultimi giorni della settimana le temperature torneranno gradualmente a salire riportandosi, a partire dal prossimo weekend, su valori di nuovo primaverili. Il tempo si manterrà stabile al Centro-Nord, mentre le Isole maggiori e le estreme regioni meridionali, tra venerdì e sabato, saranno attraversate dalla perturbazione attualmente posizionata sulla Penisola Iberica (la n.1 di aprile). Successivamente, durante la settimana di Pasqua, stando alle attuali proiezioni, sembra probabile il ritorno dell'alta pressione ovunque, con generali condizioni di bel tempo e clima gradualmente più caldo.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata prevalentemente soleggiata al Centro-Nord, salvo una residua nuvolosità su Piemonte, Lombardia, nord dell’Emilia e Prealpi venete. Al Sud e sulle Isole maggiori al mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con residue piogge su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia e ancora un po’ di neve fino a bassa quota tra Puglia e Lucania, ma con tendenza ad un miglioramento dal pomeriggio. Temperature minime in calo al Nord e sulle regioni peninsulari, con valori all’alba attorno o poco sotto lo zero al Nord e nelle aree interne del Centro. Massime in sensibile diminuzione su Abruzzo, Molise, Lazio, al Sud e sulla Sicilia; stazionarie o in lieve rialzo altrove, ovunque inferiori alla norma. Venti deboli al Nord, da moderati a forti settentrionali al Centro-Sud, dove i mari risulteranno mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Su Sardegna, Sicilia e regioni meridionali nuvolosità variabile, più densa ed estesa sulle Isole maggiori dove saranno possibili locali piogge. Nel resto del Paese tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con modesti annuvolamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi e un aumento delle nubi sulle regioni centrali tirreniche. Temperature: valori minimi all’alba attorno allo zero al Centro-Nord, con possibili deboli gelate; massime in generale rialzo, ma ancora inferiori alla norma. Venti in generale attenuazione, soffieranno moderati o tesi orientali su mare di Sardegna e Canali delle Isole, localmente moderati da nord su Canale d’Otranto e mar Ionio.