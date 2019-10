Tempo in peggioramento al Nord

La settimana si apre con un’altra giornata mite per il periodo con massime pomeridiane spesso sopra i 20 gradi e punte al Sud e nelle Isole fino ai 27-28 gradi. Già da oggi assisteremo però a una intensificazione della nuvolosità al Centro-Nord, specie nel settore ligure e, in serata, nel resto del Nord-Ovest, dove sono attese alcune locali piogge.

Si tratterà dei primi effetti di una perturbazione atlantica, la quinta di questo mese, che domani determinerà un progressivo peggioramento al Nord e sul medio Tirreno, con fenomeni localmente intensi anche a carattere di rovescio o temporale, il tutto accompagnato anche da un rinforzo dei venti, specie sui mari di ponente. Le Isole verranno coinvolte più marginalmente. Mercoledì la perturbazione, prima di allontanarsi verso levante, determinerà ancora una locale instabilità al Nordest, sul basso Tirreno e in Sicilia. L’aria più fresca che la seguirà entro mercoledì ridimensionerà in parte le temperature elevate di questi giorni al Nord, sul settore tirrenico e in Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì. Oggi tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali, parziali schiarite anche su Alpi centrali, medio Adriatico, basso Lazio e Isole. Prevarranno invece le nuvole altrove, più compatte nel settore ligure dove sarà possibile anche qualche breve pioggia o pioviggine. Poi tra sera e notte peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse localmente anche moderate. Temperature in rialzo nelle minime al Centro-Nord e con massime sempre miti per il periodo. Venti moderati di Scirocco sui bacini di Ponente, deboli al Sud e sull'Adriatico.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per martedì. Domani rovesci e temporali arriveranno inizialmente al Nord-Ovest, con il riscio di locali fenomeni di forte intensità su Liguria, alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia. Dal pomeriggio piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Toscana, piogge deboli e isolate su Triveneto, Sardegna, Sicilia sud-occidentale, alto Lazio e ovest dell’Umbria.

In serata il maltempo si intensificherà anche nel Nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche. Nel resto del Sud e sulle regioni centrali adriatiche ancora nel complesso soleggiato. Temperature in calo su Alpi, Nord-Ovest e Sardegna, stazionarie e ancora sopra la media nel resto d’Italia. Sarà una giornata ventosa sui mari di ponente e sull'alto Adriatico; locali rinforzi anche in Pianura Padana.