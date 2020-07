Tempo in miglioramento dopo la fase temporalesca

In questa domenica la perturbazione n.4 di luglio si allontanerà verso i Balcani consentendo un miglioramento del tempo, a parte un po’ di nuvole e locali residue precipitazioni sulle regioni del medio Adriatico e zone interne del Centro. I venti più freschi al seguito della perturbazione determineranno un calo delle temperature, più sensibile al Nord e lungo l’Adriatico con temperature che, da domenica, resteranno in generale sotto i 30 gradi; solo su Lazio, gran parte del Sud e sulle Isole si potranno ancora superare i 30 gradi. Seguirà un inizio di settimana all’insegna del tempo stabile, con pochi annuvolamenti sulle zone di montagna, e con temperature quasi ovunque vicine alle medie stagionali, se non addirittura leggermente sotto la media in alcune zone del Nord e lungo l’Adriatico. Picchi di poco al di sopra dei 30 gradi saranno possibili soprattutto su Lazio, Campania e Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domenica. Giornata in prevalenza soleggiata, a parte un po’ di nuvole su basso Piemonte, regioni adriatiche (Emilia Romagna, Marche e Abruzzo) e a ridosso dei monti, con locali piogge al mattino più probabili fra Marche e Abruzzo, nel pomeriggio possibili temporali sulle aree interne fra Abruzzo e Lazio. Temperature massime in calo al Nord (fatta eccezione per la Liguria), regioni adriatiche, Toscana e Umbria; ancora possibili picchi di 33-34 gradi nel resto del Paese. Giornata ventilata per venti orientali al Nord, settentrionali al Centro-Sud. Mar Adriatico e mar Ionio localmente mossi; poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per lunedì. Giornata stabile e soleggiata, a parte il transito di velature e il locale addensamento di nubi sulle zone di montagna, senza però precipitazioni. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie o in leggera diminuzione soprattutto al Sud, con valori in generale al di sotto dei 30 gradi al Nord e lungo il versante adriatico, e punte di 32-33 gradi sul versante tirrenico e sulle Isole maggiori. Insisteranno ancora venti settentrionali a tratti moderati al Centro-Sud, orientali sulla bassa Pianura Padana.