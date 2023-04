Tempesta di sabbia in Cina: le immagini impressionanti. VIDEO

Una violenta tempesta di sabbia ha colpito nei giorni scorsi Pechino e la Cina del nord-est: le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere al chiuso per proteggersi dall’aria, resa densa dalla sabbia per la quarta volta in un mese. A riportarlo è la CNN, che sottolinea come le immagini provenienti della Cina siano in effetti straordinarie: le città e le persone appaiono come immerse in una nuvola di nebbia arancione. E sebbene lo spettacolo possa sembrare bellissimo, in realtà può comportare seri problemi di salute.

Tempeste di sabbia: come proteggersi

A sottolinearlo sono stati anche gli inviti delle autorità di Pechino: ai bambini e agli anziani è stato indicato di rimanere in casa, mentre agli adulti in buona salute è stato consigliato di astenersi dallo svolgere attività all’aperto non necessarie. A tutti, comunque, è stato ricordato di tenere le finestre di casa chiuse e indossare mascherine protettive al fine di diminuire la quantità di sabbia e altri agenti inquinanti respirata: lunedì il centro di monitoraggio del comune di Pechino ha infatti valutato la qualità dell’aria come “severamente inquinata”.

Tempeste di sabbia: l’inquinamento dell’aria

I dati citati dalla CNN erano davvero allarmanti: lunedì alle 9 di sera locali si registravano 1321 microgrammi di particelle di PM10 ogni metro cubo, quasi 30 volte sopra il limite di 45 microgrammi stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità. Pechino, purtroppo, è colpita regolarmente da tempeste di sabbia in primavera e lo smog è reso ancora più pericoloso dall’attività industriale in aumento e dalla rapida deforestazione nel nord della Cina.