Svolta ad inizio settimana: tornano pioggia e aria più fredda

L'alta pressione inizierà ad indebolirsi nel corso delle prossime ore. Le nuvole tenderanno ad aumentare gradualmente nel corso del weekend e, nella giornata di lunedì è atteso un peggioramento più diffuso che coinvolgerà gran parte dell'Italia.

Le previsioni meteo

La perturbazione giunta domenica (la numero 5 del mese), nella giornata di lunedì si estenderà a gran parte dell’Italia, dove la giornata sarà nuvolosa o molto nuvolosa. Tuttavia non mancherà qualche timida schiarita nell’estremo Nord-Est e all’estremo Sud, tra Calabria meridionale e Sicilia. Al Nord-Ovest, sul Centro, Sardegna, sul Sud peninsulare sono attese molte piogge, localmente anche intense su Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna e medio Adriatico. La ventilazione sarà intensa per venti da est-sudest intorno alla Isole maggiori, mentre sull’alto Adriatico, al Nord e in Toscana si attiveranno venti moderati e più freschi da est-nordest. Le temperature subiranno un generale e anche piuttosto sensibile calo.



Nella giornata di martedì il tempo migliorerà al Nord, con il ritorno ad un tempo soleggiato al Nord-Est e nuvoloso ma senza piogge all’estremo Nord-Ovest. Molto nuvoloso o coperto al Centro-Sud, con piogge sparse da Abruzzo e Lazio in giù, comprese le Isole. L’aria più fresca in arrivo dai Balcani, e giunta già lunedì sull’alto Adriatico, sospinta da forti venti nord-orientali, tenderà a metà settimana ad invadere tutta l’Italia determinando un ulteriore calo delle temperature, che si porteranno in molti casi di nuovo al di sotto della norma.