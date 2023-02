Storia e tradizioni del Carnevale, come nasce la festa in maschera?

Si avvicina la data in cui, in moltissime città italiane, si svolgeranno le varie celebrazioni del Carnevale 2023. Carri allegorici e maschere di ogni tipo sono ormai pronte a sfilare per le vie cittadine sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti. Per le vie vedremo persone che indossano maschere classiche, ma anche costumi più insoliti, perché in fondo Carnevale è un'occasione per celebrare creatività e fantasia. Ma come nasce la festa in maschera? Scopriamolo insieme.

Origini del Carnevale

Il carnevale è una festa antica che ha origine nel Medioevo. Il nome deriva deriva dal latino "carnem levare" e sta a indicare l'usanza di eliminare la carne dalle tavole con la Quaresima che segue subito dopo.

La festa - diffusa in tutta Europa e nel mondo - è legata alla religione cattolica e rappresenta il momento che precede la Quaresima, un periodo di digiuno e di astinenza in attesa della Pasqua, durante il quale, soprattutto in passato, si evitava di mangiare la carne.

In passato il significato del Carnevale rappresentava il "mondo alla rovescia", un breve periodo nel quale il valore delle gerarchie sociali veniva capovolto e un servo poteva - almeno simbolicamente - diventare padrone, e viceversa.

Il Carnevale 2023 inizia il 5 febbraio, con la domenica di Settuagesima, che segna l'inizio del cosiddetto Tempo di Settuagesima, o Tempo di Carnevale, e termina il 21 febbraio, con il martedì grasso.

Queste, in sintesi, le date principali dei festeggiamenti del Carnevale 2023:

- 5 febbraio, inizio

- 16 febbraio, giovedì grasso

- 21 febbraio, martedì grasso

Il 22 febbraio sarà invece il mercoledì delle Ceneri, giorno che darà inizio alla Quaresima che ci porterà fino alla Pasqua 2023, che quest'anno cade il 9 aprile.

Il Carnevale in Italia e nel mondo

In Italia il Carnevale viene celebrato in molte città, tra cui Viareggio, Ivrea, e Cento. Il Carnevale di Ivrea è famoso per la tradizionale battaglia delle arance, una gara in cui i partecipanti lanciano arance gli uni contro gli altri lungo le strade cittadine.

Il Carnevale di Viareggio è conosciuto in tutto il mondo per le sue sfilate di carri allegorici, mentre il Carnevale di Cento è noto per le sue tradizionali mascherate di fantasia. Anche la città lagunare celebra la festa in maschera e il Carnevale di Venezia è probabilmente uno dei conosciuti e seguiti. La città si veste a festa per l’occasione, con le piazze piene di spettacoli e musica che fanno da cornice alle gondole decorate che sfilano lungo i canali.

La festa in maschera è celebrata anche in molte altre parti del mondo, come in Germania, dove si svolge il Carnevale di Colonia, e in Belgio, dove si tiene il Carnevale di Binche. E come non citare il Carnevale di Rio? Si svolge ogni anno durante il mese di febbraio e attira in Brasile milioni di visitatori da ogni parte del mondo.