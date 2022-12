Stelline di Capodanno, sono davvero sicure? Ecco i rischi degli sparkler

Uno dei simboli del Capodanno sono le cosiddette "stelline", un'alternativa ai pericolosi botti e crediamo siano adatte anche ai bambini, ma è davvero così?

Cosa sono davvero le "stelline di Capodanno": sono innocue?

Negli ultimi anni, grazie alle varie campagne di sensibilizzazione contro l'uso dei fuochi d'artificio durante la notte di Capodanno, sempre più persone hanno cambiato le loro abitudini. I famosi botti sono nocivi sotto tantissimi punti di vista, ma soprattutto per l'ambiente e per i nostri amici animali. Molte famiglie non rinunciano allo scintillio dei fuochi artificiali ma ne preferiscono una versione in miniatura e assolutamente silenziosa: le cosiddette "stelline di Capodanno". Gli sparkler, come vengono chiamate le famose bacchette che danno vita a luminose scintille, sembrano assolutamente innocui e si mostrano come il divertimento perfetto per i bambini. Ma sono davvero così innocenti?

Per rispondere alla domanda dobbiamo guardare alla composizione degli sparkler: delle bacchette di ferro attorno alle quali è attaccata una miscela chimica contenente nitrato di potassio, zolfo, polvere di metallo e a volte anche dei coloranti. Questo mix serve a far sì che la bacchetta si "infiammi" a contatto col fuoco innescando una reazione a catena che porta la polvere di metallo a trasformarsi in tante scintille volanti. Per ottenere un simile risultato è necessario, appunto, che la bacchetta prenda fuoco, così come la miscela chimica che la accompagna. In queste condizioni la temperatura dello sparkler può raggiungere anche 650 gradi, arroventando il ferro che lo regge. Toccare la bacchetta arroventata, anche se in modo fortuito, può provocare delle ustioni anche gravi ed è molto probabile che i bambini distrattamente e ingenuamente lo facciano, dunque gli adulti devono prestare un'attenzione ancor maggiore per supervisionare i più piccoli.

Ma stare attenti a non toccare la bacchetta potrebbe non bastare, in quanto non è soltanto così che ci si può far male; le scintille non sono altro che polvere di ferro che si stacca dalla bacchetta e può finire sulle nostre mani, sui nostri vestiti o peggio ancora nei nostri occhi. Sembra un'ipotesi esagerata, eppure i dati parlano chiaro: più della metà delle lesioni con i fuochi d'artificio causati ai bambini di età inferiore ai 5 anni è proprio per via delle stelline di Capodanno. Inoltre non va sottovalutato un ultimo aspetto: il fumo. Gli elementi che compongono gli sparkler scaturiscono una reazione chimica per combustione e, dove c'è combustione, c'è del fumo. Il fumo proveniente dagli elementi sopra citati è tossico e inalarlo può causare intossicazioni o impedimenti alla respirazione, specialmente dei bambini.

Come usare le stelline di Capodanno in sicurezza

Dunque gli sparkler non devono essere usati? Ovviamente non vogliamo intendere questo, l'obiettivo è quello di far tenere alta l'attenzione in modo da non trasformare degli strumenti apparentemente innocui in pericoli, rovinando quella che dovrebbe essere una festa. Ci sono degli accorgimenti da tenere a mente per far sì che tutto funzioni senza problemi e ve ne elenchiamo alcuni. Innanzitutto bisogna acquistare stelline di Capodanno di buona qualità prestando attenzione alla presenza del marchio CE di conformità europea; risparmiare comprando strumenti di dubbia provenienza non giova a nessuno, poiché qualche euro speso in meno non vale la sicurezza dei nostri bambini.

Prima di accenderle dobbiamo assicurarci di avere a portata di mano un secchio d'acqua fredda, fondamentale per spegnere eventuali capi d'abbigliamento che possono prendere fuoco se entrano in contatto con le scintille. L'utilizzo è fortemente sconsigliato dentro casa, meglio andare all'aperto o in giardino per evitare danni a oggetti circostanti e per favorire il disperdersi del fumo emanato dalle bacchette. Quando si accendono, poi, occorre farlo una alla volta e non tutte insieme, così da poter avere un maggior controllo sulla combustione della singola bacchetta. Inoltre è assolutamente importante direzionarle verso l'alto e verso l'esterno, lontane dal corpo e dal viso e dobbiamo assicurarci che anche i bambini facciano lo stesso. Infine se la fiamma si interrompe prima del tempo, non tentiamo di riaccenderla e buttiamo l'intero sparkler, ma prima è necessario bagnarlo in acqua fredda per evitare che il calore bruci il resto della spazzatura.