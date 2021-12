Natale e Capodanno sono alle porte e milioni di italiani, nonostante l'emergenza Coronavirus, hanno in programma una vacanza sulla neve. Tante le località sciistiche e di montagna che hanno riaperto, dopo quasi due anni causa pandemia, le proprie piste per la gioia degli amanti degli sport invernali.

Natale e Capodanno sulla neve: da Madonna di Campiglio a Alta Badia

E' ufficialmente partito il countdown per le festività natalizie. Dopo due anni di blocco forzato delle stazioni sciistiche a causa della pandemia da Covid-19, quest'anno le strutture sciistiche hanno potuto riaprire grazie ai vaccini e all'introduzione del green pass e super green pass. Con l'arrivo del Santo Natale e del Capodanno sono tantissimi gli appassionati di sport invernali pronti a tornare sulle piste da sci per trascorrere la settimana bianca in famiglia. La neve poi rende tutto ancora più magico durante il periodo del Natale. Ecco una serie di località da non perdere per tutti gli amanti della neve e della montagna.

A cominciare da Madonna di Campiglio, una delle perle delle Dolomiti situata in Trentino Alto Adige. Località alla moda frequentata da vip (e non solo), Madonna del Campiglio è sicuramente tra le metà più indicate per trascorrere una vacanza sulla neve. Presenti, infatti, 63 impianti per 150 km di piste sciistiche tra cui segnaliamo la 3-Tre, che ogni anno fa da cornice alla gara di coppa del mondo di slalom speciale. Non solo, a Madonna di Campiglio si può gustare anche la cucina tipica trentina in ristoranti alla moda e di lusso senza dimenticare la possibilità di poter godere di terme e locali notturni.

Restando sempre in Trentino, un'altra zona da non perdere è quella della Alta Badia situata a pochi chilometri da Brunico. Qui è possibile trovare il comprensorio Dolomiti Superski che comprende una serie di location come Corvara, La Villa e San Cassiano che compongono 130km di piste dove poter sciare e godere di paesaggi innevati.

Natale e Capodanno in Italia: da Cervinia a Cortina d'Ampezzo

Da non sottovalutare tra le mete dove trascorrere le festività di Natale e Capodanno anche Livigno, località sciistica della Lombardia conosciuta per il suo microclima rigido e per essere tra le più gettonate dai riders e dagli amanti della neve fresca. Non solo, nella località lombarda è possibile anche usufruire di diversi pacchetti vacanza pensati ad hoc per le famiglie per godere di un weekend o di una settimana all'insegna del relax, shopping e divertimento.

Restando sempre in Italia come non menzionare la famosissima Cortina d’Ampezzo. La località più quotata del Nord Italia è conosciuta in tutto il mondo per essere tra le più glamour e alla moda, ma anche per la presenza di uno dei più prestigiosi impianti sciistici che ogni anno è utilizzato anche per le gare di Coppa del Mondo. Cortina, infatti, è circondata dalle Dolomiti e presenta piste da sci in tre differenti comprensori: Tofane, Faloria – Cristallo – Mietres e Lagazuoi – 5 Torri.

Infine un'altra location da segnare in agenda dove trascorrere una settimana bianca durante le feste di Natale è Cervinia in Valle d'Aosta. Si tratta di una località dove è sempre possibile trovare la neve e peraltro comprende uno dei comprensori più grandi e spettacolari del nostro Paese. Basti pensare che si contano ben 46 piste da sci per 150 km tra cui segnaliamo la Ventina, una discesa di circa 11 km indicata per tutti gli amanti dello sci! Non solo, per chi volesse dedicarsi alla vita mondana è possibile anche vivere la notte, mentre gli appassionati di sport invernali potranno scegliere tra Eliski, Kite Ski, e Snow Bike. Che dire il divertimento è assicurato!