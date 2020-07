Sole e caldo tornano protagonisti da domenica

Dopo il transito di un'intensa perturbazione che scivolerà sull'Italia tra venerdì e sabato, portando anche temporali intensi con il rischio di grandine e di intense raffiche di vento, il sole tornerà ad avere la meglio ovunque a partire da domenica.



Le previsioni per le prossime ore.



Dopo aver colpito il Centro-Nord provocando una fase di maltempo intenso, sabato la perturbazione scivolerà verso Sud. Al Nord il tempo migliorerà in modo netto, nonostante qualche annuvolamento che interesserà più che altro le zone montuose alpine e appenniniche. Anche sul versante tirrenico, sul sud della Puglia, in Calabria e sulle Isole maggiori il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Ancora un po' di nubi sono invece previste sulle regioni centrali adriatiche e sul resto del Sud, con qualche pioggia o breve temporale in sviluppo nelle zone interne.

Il fine settimana si chiuderà domenica con una giornata all’insegna del tempo soleggiato. Farà eccezione solo qualche annuvolamento di passaggio al Nord, con probabile sviluppo di brevi e isolati temporali pomeridiani lungo l’arco alpino centro-orientale. Questo miglioramento delle condizioni meteo sarà accompagnato da temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori intorno alla media o leggermente superiori. Un po’ come nella giornata di sabato, anche domenica si potranno toccare locali picchi di 33-35 gradi sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole maggiori.



Nel corso della prossima settimana l’ulteriore rinforzo dell’alta pressione garantirà giornate soleggiate e un graduale aumento delle temperature. Verso metà settimana le Alpi saranno lambite da una perturbazione in scorrimento sull’Europa centrale, pertanto aumenterà di nuovo il rischio di temporali, soprattutto su aree alpine e prealpine ma localmente anche sulle vicine pianure. Sempre a metà settimana il caldo si farà sentire in modo più sensibile, con picchi massimi che potranno superare la soglia dei 35 gradi in molte zone del Centro-Sud e sulla bassa Pianura padana.