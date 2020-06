Sole e caldo in aumento sull'Italia

Nell’ultima parte della settimana ancora tempo nel complesso soleggiato grazie all’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, esteso sul Mediterraneo fino a occupare parzialmente anche il nostro Paese; nonostante ciò però non mancherà un po’ di instabilità residua al Nord, con improvvisi temporali pomeridiani sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle più vicine zone della Valpadana. I prossimi giorni saranno anche caratterizzati dal caldo, specie sabato e domenica, quando le temperature saliranno, facendo pure registrare punte di 35 gradi. Sole e caldo protagonisti anche agli inizi della prossima settimana, quando è previsto un ulteriore aumento delle temperature e, di conseguenza, la prima vera e propria ondata di caldo intenso di questa estate.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud e in Romagna, a parte qualche annuvolamento pomeridiano sui monti. Nuvoloso al Nord con locali rovesci inizialmente su Piemonte meridionale e bassa pianura padana. Nel pomeriggio possibili piogge e temporali lungo l’arco alpino, in estensione alle vicine pianure del Nord Ovest in serata; maggiori schiarite in Liguria, Emilia e bassa pianura. Temperature massime in leggero aumento al Nord-Est, quasi stazionarie altrove con punte di 32-34 gradi al Sud e sulle Isole. Ventoso per scirocco sui canali delle isole maggiori.

Previsioni meteo per sabato. Un po’ di nuvole fra le Alpi e le vicine pianure, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese. Durante il pomeriggio possibile sviluppo di locali rovesci o temporali lungo l’arco alpino, in attenuazione alla sera. Temperature stazionarie o in leggero aumento con punte massime fino a 33-34 gradi in Emilia Romagna, sulle regioni centrali tirreniche e nelle zone interne del Sud e delle Isole. Venti deboli a regime di brezza, a parte gli ultimi rinforzi di scirocco sul Canale di Sicilia.