Sole e caldo in aumento

La perturbazione n.3 del mese di Luglio è scivolata lungo l’Adriatico, accompagnata da venti settentrionali più freschi che hanno favorito un sensibile ma temporaneo abbassamento delle temperature, specialmente al Centro-Nord. Già da mercoledì tornerà l’alta pressione come protagonista e occuperà gran parte del Paese: per tutto il resto della settimana ci attende quindi un tempo in generale soleggiato e stabile, e da giovedì anche il caldo tornerà ad aumentare, specie al Centro-Sud con valori di temperatura oltre la norma stagionale e picchi intorno ai 35-36°C. Tra venerdì e sabato sarà probabile un aumento dell’instabilità sulle Alpi, con sviluppo di temporali nelle ore più calde della giornata; non si escludono possibili sconfinamenti dei temporali sulle zone di pianura. Per ricevere conferme e ulteriori dettagli sulla tendenza per l’ultima parte della settimana vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per mercoledì. Bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; da segnalare solo qualche velatura di passaggio, qualche nube mattutina in Piemonte e Lombardia in rapido dissolvimento, mentre nel pomeriggio locali e innocui cumuli in sviluppo in montagna. Temperature massime in leggero calo nelle estreme regioni meridionali, in crescita nel resto d’Italia: il caldo resta nella norma stagionale, in generale sotto i 30 gradi, ma con punte intorno a 32-33 gradi nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori. Venti di Tramontana su basso Adriatico e sullo Ionio, ma in decisa attenuazione.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di bel tempo soleggiato, con soltanto dei temporanei annuvolamenti sulle Alpi centro-orientali e la possibilità di qualche locale e breve rovescio pomeridiano. Temperature in aumento quasi ovunque. Venti in attenuazione, generalmente deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.