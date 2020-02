Si attenua il caldo anomalo: mercoledì prevalenza di sole

Dopo la giornata insolitamente mite di martedì, ci attendono condizioni meteo più consone al periodo, con temperature in generale calo, vicine ai valori medi stagionali; il ritorno di un po’ di freddo non sarà però accompagnato da un vero e proprio peggioramento del tempo, perché le condizioni meteo rimarranno in prevalenza soleggiate e non sono previste piogge o nevicate. Nella notte tra giovedì e venerdì una perturbazione (la n.3 del mese) porterà qualche pioggia tra Liguria e Toscana e al Nordest, con neve fino a bassa quota, poi nel corso di venerdì nuvole e un po’ di piogge soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, mentre l’aria relativamente mite, che accompagnerà questo peggioramento, farà nuovamente salire le temperature oltre la norma. Il fine settimana si prospetta invece in generale soleggiato e mite.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino alternanza tra sole e nuvole sulle zone interne tra Toscana, Umbria, Lazio, Sud Peninsulare e Sardegna, comunque senza piogge; in prevalenza sereno altrove. Al pomeriggio cielo in generale sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola in più solo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Temperature in diminuzione, più sensibile al Centro-Nord. Venti tesi di libeccio sul Mar Ligure, tesi di maestrale sul Mare di Sardegna e sul Tirreno Centrale e Meridionale, ovunque in indebolimento entro la fine del giorno. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata tra sole e nuvole al Nordovest, regioni tirreniche e Isole, con poche deboli piogge solo sulle Alpi Occidentali, dove oltre 1000 metri cadrà la neve; in prevalenza sereno altrove. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero calo, vicine alla norma.

Foto iStock/Getty Images