Settimana di Pasqua con tanto sole e clima da primavera inoltrata

L’alta pressione consolida la sua presenza sul cuore dell’Europa, coinvolgendo in modo importante anche la nostra Penisola: la giornata odierna sarà quindi soleggiata e insolitamente calda in tutta Italia. Le condizioni di tempo anticiclonico insisteranno per tutto il resto della settimana, garantendo almeno fino a Pasqua tempo bello e stabile in tutta Italia, con temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: in particolare al Nord e nel versante tirrenico, a partire da venerdì, si potrebbero persino toccare punte di 25 gradi, con uno scarto dalla norma anche di 7-9 gradi.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia, con temporaneo e modesto aumento della nuvolosità, nelle ore pomeridiane, solo su zone appenniniche e rilievi della Sicilia. Venti in generale di debole intensità; mari nel complesso poco mossi, al più mossi l’Adriatico Meridionale e lo Ionio. Temperature senza variazioni di rilievo, con punte fino a 22-23 gradi al Nord, Toscana e Lazio.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo ben soleggiato in tutte le regioni, salvo locali e modesti annuvolamenti pomeridiani attorno all’Appennino centrale e nelle aree interne montuose di Sicilia e Sardegna. Venti: localmente moderati settentrionali su Adriatico meridionale, Salento, Canale d’Otranto e Ionio al largo, dove i mari risulteranno a tratti ancora mossi. Temperature: massime in lieve generale aumento, per lo più compre tra 18 e 22 gradi, ma con punte fino a 23-24 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.