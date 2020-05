Settimana con clima estivo sull'Italia: temperature fino a 25 gradi

In queste ore un nucleo di aria instabile giunto dal Nord Europa sta transitando su molte regioni del Centro-Sud. Le correnti nord-occidentali attive in questo fine settimana nella giornata di lunedì si indeboliranno per l’arrivo sull’Italia dell’alta pressione di origine nordafricana. La prima parte della settimana quindi vedrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature in aumento, specie martedì e nelle Isole maggiori dove riuscirà a spingersi la massa d’aria molto calda che accompagna l’anticiclone. Mercoledì aria più fresca in arrivo dai Balcani raggiungerà il Nord Italia e il versante adriatico dove le temperature subiranno un temporaneo ridimensionamento; nelle regioni centro-meridionali potrebbe anche tornare qualche locale pioggia.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì il rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato da nord a sud. Il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più soltanto sulle Alpi centro-orientali e, nella prima parte del giorno, anche tra Calabria meridionale e nordest della Sicilia. Temperature pomeridiane in lieve calo sui versanti orientali di Sicilia e Sardegna, in lieve aumento al Nord; senza grandi variazioni altrove: valori per lo più tra 20 e 25 gradi. Venti moderati settentrionali sulla Puglia e nello Ionio, in prevalenza deboli altrove.

Previsioni meteo per martedì. Martedì l’alta pressione garantirà un’altra giornata di bel tempo in tutta Italia anche se con una maggiore nuvolosità in transito al Centro-Nord e in Sardegna Si tratterà per lo più di nuvolosità alta ed innocua che tenderà a velare il cielo rendendolo poco o parzialmente nuvoloso; farà eccezione la Liguria dove il cielo potrà essere anche molto nuvoloso; il rischio di piogge sarà molto basso. Al Sud e in Sicilia cielo sereno con qualche velatura in arrivo a fine giornata. Temperature in aumento al Sud e Isole, senza grandi variazioni altrove; in Sardegna e Sicilia si supereranno localmente i 25 gradi con punte di 27-28 gradi. Venti meridionali in prevalenza deboli, con moderati rinforzi su Ionio, Canale di Sicilia, Canale di Sardegna e Tirreno occidentale dove il mare sarà localmente mosso. Poco mossi i restanti bacini.