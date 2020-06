Settimana all'insegna del sole e del clima estivo

Con l’inizio dell’estate astronomica, l’Italia si prepara a vivere la sua estate mediterranea grazie all’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre. A partire dalle regioni centro-settentrionali, infatti, a farla da padrone saranno il sole e temperature anche oltre 30 gradi. Dopo 20 giorni di piogge, temporali, nubifragi e un clima insolitamente fresco per il periodo su oltre mezza Italia, quindi, il nostro Paese uscirà gradualmente dal mirino dei temporali, con gli ultimi strascichi instabili nella giornata di domenica. Le regioni del Sud resteranno in una prima fase ancora ai margini dell’alta pressione: in questa parte del Paese, probabilmente fino a martedì, si osserveranno condizioni di maggiore variabilità, un clima ventoso e un tempo localmente instabile, complice l’afflusso di aria più fresca che manterrà le temperature leggermente inferiori alla norma.



Le previsioni per le prossime ore.

La settimana sarà caratterizzata da condizioni tipicamente estive con un tempo in gran parte soleggiato grazie all’espansione dell’alta pressione che favorirà anche un graduale rialzo termico con punte di 32-33°C. Mercoledì sole con clima caldo ovunque. Un po’ di nubi sui monti della Basilicata, in Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità sulle Alpi. In serata qualche rovescio o temporale sarà possibile sui rilievi alpini e prealpini, specialmente nel settore orientale. Anche nella seconda parte della settimana le giornate saranno caratterizzate da condizioni tipicamente estive, con prevalenze di cieli sereni su tutte le regioni e temperature leggermente superiori alla norma stagionale. I venti saranno deboli e a regime di brezza.