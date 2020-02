Settimana al via con qualche pioggia

Prosegue la fase di caldo anomalo sull'Italia, con temperature che restano decisamente oltre la norma da Nord a Sud. Dopo un weekend di sole, però, le condizioni meteo cambieranno in alcune zone per l'arrivo della perturbazione numero 4 di febbraio. Il suo passaggio sarà comunque molto rapido e, in termini di pioggia, avrà effetti molto modesti.

Già alla fine della giornata di domenica le nuvole aumenteranno su gran parte del Nord e in Toscana, con locali piogge o pioviggini sulla Liguria e nelle zone limitrofe. Lunedì prevarrà il sole e il tempo sarà stabile su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori. Qualche annuvolamento in Toscana, più insistente nel nord della regione. Al Nord il cielo si presenterà nuvoloso sulla Liguria centrale e di Levante, sulla valle Padana, il Nord-Est e nell’ovest dell’Emilia. Nel pomeriggio nubi in aumento anche sulle Alpi. Saranno possibili deboli piogge o pioviggini in Liguria, sulla Lombardia occidentale e sulla pianura e le Prealpi del Friuli Venezia Giulia. Qualche fiocco di neve sulle Alpi valdostane. Temperature in aumento nelle minime, in lieve calo nelle massime nelle aree più nuvolose del Nord e della Toscana. Valori comunque in generale ancora oltre le medie. Venti moderati meridionali sul settore ligure.

Il tempo migliorerà sensibilmente già nella giornata di martedì, anche se si prevede ancora qualche annuvolamento su Liguria, Lombardia orientale, alta Toscana e nord-est dell’Emilia Romagna. Piogge sparse al mattino sulla Liguria di Levante, pochi fenomeni di rilievo altrove. Le temperature saranno ancora al di sopra delle medie stagionali, e torneranno ad aumentare anche nelle regioni settentrionali.