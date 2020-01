Seconda parte della settimana con alternanza tra sole e nuvole

Durante la seconda parte della settimana correnti occidentali miti e umide interesseranno l’Italia e il Mediterraneo determinando un’alternanza tra fasi nuvolose e momenti soleggiati con scarse precipitazioni, ma soprattutto temperature ostinatamente sopra la media. Non mancheranno le nebbie in pianura padana e nelle valli del Centro, ma in generale l’inverno resterà lontano, con le perturbazioni più attive che transiteranno a latitudini più elevate. Sul nostro Paese si faranno strada solo deboli sistemi nuvolosi: in particolare l’ultima perturbazione di gennaio (la n.7) fra giovedì sera e venerdì, seguita da un’altra debole perturbazione nella giornata di sabato, entrambe con poche locali precipitazioni; domenica un terzo sistema nuvoloso, accompagnato da aria ancora più calda, interesserà prevalentemente le Alpi portando soprattutto piogge a causa del concomitante rialzo dello zero termico oltre i 2500 metri. Nel frattempo l’alta pressione tornerà a rinforzarsi, così all’inizio della prossima settimana prevarranno condizioni di tempo molto più stabile, un po’ nebbioso sulla Pianura Padana orientale, ma caratterizzato da temperature molto elevate per la stagione: le massime potranno raggiungere valori intorno ai 20 gradi, con picchi anche oltre in particolare sulla Sardegna. Sulle Alpi occidentali, fra lunedì e martedì, lo zero termico arriverà probabilmente a toccare quota 3500 metri: in questo settore la massa d’aria mite, associata ai locali effetti dei venti di Foehn, sarà in grado di portare le temperature fino a 18-20 gradi a quote di 800-1000 metri. La circolazione atmosferica potrebbe subire una radicale modifica da metà settimana, con l’arrivo di aria fredda dalle alte latitudini che renderà ancora più aspro il contrasto rispetto alla situazione attuale. Si tratta comunque di una tendenza da confermare.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo inizialmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte a presenza di nubi un po’ più compatte in Sardegna, Liguria, Toscana e Alpi occidentali; deboli piogge possibili su Levante Ligure e Toscana settentrionale. Al mattino qualche nebbia su pianure del Nord e valli interne del Centro. Dalla sera tendenza ad un aumento delle nubi sulle regioni tirreniche e parte del Nord. Temperature con poche variazioni: massime in generale al di sopra della norma. Venti deboli, salvo locali rinforzi da ovest-sud-ovest sui mari occidentali. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80).

Previsioni meteo per venerdì. Tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni settentrionali a nord del corso del Po, sul medio e basso Adriatico, e sul versante ionico. Nubi più o meno compatte nel resto del Paese, ma accompagnate soltanto da deboli e isolate piogge tra la Riviera di Levante e l’alta Toscana. Al mattino possibile presenza di nebbie sulla bassa pianura padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori di nuovo quasi ovunque sopra la media. Venti di Libeccio deboli o localmente moderati, specie sui mari occidentali.

Foto iStock/Getty Images