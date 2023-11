Sciopero trasporti, venerdì 17 novembre: ecco chi si fermerà e per quanto tempo

Quello che sta per arrivare sarà senza dubbio un venerdì nero per i trasporti, a causa dello sciopero che interesserà il trasporto pubblico locale e quello ferroviario, sia regionale che di lunga percorrenza e ad alta velocità. Lo sciopero è stato ridimensionato rispetto a quanto comunicato in un primo momento. Continua a leggere e scopri chi si fermerà e per quanto tempo.

Sciopero 17 novembre: stop a treni, bus, metro

Giornata difficile per pendolari e viaggiatori, che venerdì 17 novembre 2023 potranno incorrere in disagi causati dallo sciopero dei trasporti, anche se la precettazione ha di fatto "ridotto" lo sciopero, portandolo a 4 ore di venerdì mattina.

Per giorni abbiamo assistito al braccio di ferro tra sindacati Cgil e Uil e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, reso ancor più teso dall'impossibilità di trovare un punto d'incontro sulla posizione del Garante, che aveva chiesto di ridurre le ore di astensione e assicurare un minimo di servizi, non considerando quello di venerdì come uno "sciopero generale". Con la decisione presa in queste ultime ore, ha dichiarato Salvini in una nota "Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero".

Modalità e orari dello "stop" nelle principali città italiane

La precettazione ha di fatto reso superflue le fasce di garanzia, che erano già state previste da TPL per i treni regionali - dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 - e per bus, tram e metro, diversi a seconda della città. A Roma il servizio era stato assicurato fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Dopo la firma della precettazione lo sciopero dei trasporti è stato "ridotto" da 8 a 4 ore, e più precisamente dalle 9.00 alle 13.00.

A Milano e in tutta la provincia l'ATM ha reso noto che il servizio sarà regolare anche nella giornata di venerdì 17 novembre, per la concomitanza con scioperi già programmati in altre giornate.

Anche Trenord in Lombardia e Trenitalia in Piemonte hanno annunciato che non vi saranno interruzioni dei servizi, così come sarà regolare il servizio di TPER Bologna e AMN Napoli. Saranno a rischio invece i collegamenti marittimi, per il possibile stop di navi e traghetti, e i taxi.

A Bologna e a Firenze possibili disagi nel trasporto ferroviario e pubblico locale - che nel caso del capoluogo toscano potrebbero interessare anche la tramvia - dalle 9.00 alle 13.00 di venerdì 17 novembre.

Trasporto aereo, nessun disagio per i voli

Chi deve prendere un volo può stare tranquillo. Dopo la mediazione con i sindacati il trasporto aereo è stato escluso dalle agitazioni, sia per quanto riguarda il personale di volo che quello di terra, compresi tutti gli addetti aeroportuali.