Sciopero trasporti 9 ottobre 2023: gli orari dello stop e delle corse garantite nelle principali città italiane

Sciopero nazionale dei trasporti in Italia per lunedì 9 ottobre 2023. La protesta, inizialmente prevista per venerdì 29 settembre, è stata posticipata dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Stop ai mezzi di superficie, bus e treni nelle principali città italiane: da Roma a Milano fino a Napoli.

Sciopero 9 ottobre 2023: le cause della protesta

L'Usb, Unione Sindacale di Base, ha indetto uno sciopero a livello nazionale dei trasporti nella giornata di lunedì 9 ottobre 2023. Stop a tutti i mezzi di trasporto a Milano, Roma, Napoli, ma anche Livorno, Bologna e Pescara con orari differenti che variano da città a città. Si prospetta un lunedì nero per milioni di lavoratori e pendolari costretti a spostarsi con bus, metro e tram. Lo sciopero è stato indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, ma anche dal Cobas.

I motivi dello sciopero sono diversi come precisato dal sindacato italiano in una nota condivisa ai media: "vogliamo sicurezza sul lavoro, salario adeguato e dignità per tutti gli autoferrotranvieri". Non solo, l'associazione ha aggiunto: "basta con la repressione e gli attacchi al diritto di sciopero. Basta stipendi da fame, superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; salario minimo per legge a 10 euro l'ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato. Sono oramai decenni che quella degli autoferrotranvieri è una categoria costretta a districarsi tra salari irrisori ed inquadramenti di ingresso che partono da poco più di 6 euro l'ora".

Riguardo al posticipo dello sciopero, inizialmente previsto per il 29 settembre, Ubs ha precisato: "il 29 settembre hanno impedito scioperare, hanno fermato la rivendicazione dei lavoratori per favorire ricchi e privati, ma la nostra battaglia al fianco dei Lavoratori Autoferrotranvieri continua". Lo sciopero questa volta si farà con le associazioni sindacali che a gran voce hanno dichiarato: "riconvochiamo lo sciopero di 24 ore per il 9 ottobre: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio. Vogliamo sicurezza sul lavoro, salario adeguato e dignità per tutti gli autoferrotranvieri: basta con la repressione e gli attacchi al diritto di sciopero".

Sciopero trasporti: le fasce di orario garantite da Milano a Roma

Lo sciopero nazionale di lunedì 9 ottobre coinvolgerà le più importanti città italiane. A Milano in sciopero anche i lavoratori di Atm Milano con stop a tutti i mezzi di trasporto. Le fasce di orario garantite sono fino alle ore 8.45 e nelle fascia tra le 15 e le 18. Stop a tutti i mezzi di trasporto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. La protesta nazionale potrebbe coinvolgere anche il personale di Ferrovie Nord Spa dalle ore 00.01 alle 23.59. La compagnia ferroviaria garantisce solo la fascia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

A Roma lo sciopero nazionale interesserà le reti Atac e Roma Tpl. Stop ai mezzi di trasporto dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Atac ha comunicato che: "durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59)". Nella città di Napoli lo sciopero coinvolgerà la società Anm con il servizio garantito per tram, bus, filobus dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. La metro linea 1 garantita la prima corsa del mattino da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. Poi la metro riparte da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. Infine stop anche per la società Eav nell linee Vesuviane che metropolitana con orario garantito è dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.