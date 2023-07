Sciopero trasporti 24 luglio 2023: gli orari e tutte le fasce garantite

Stop ai mezzi di trasporto lunedì 24 luglio 2023. Scatta lo sciopero indetto dal sindacato Usb lavoro privato. Tutto quello che c'è da sapere, gli orari e le fasce garantite che per si sposta con i mezzi pubblici.

Sciopero dei mezzi del 24 luglio 2023 in Italia

Un lunedì "nero" per milioni di lavoratori che si spostano con i mezzi pubblici. Il sindacato Usb lavoro privato ha indetto uno sciopero dei mezzi di trasporto per il 24 luglio 2023. Si fermano tutti i lavoratori delle aziende del trasporto pubblico seguendo lo sciopero proclamato dal sindacato Usb lavoro privato.

La protesta, annunciata lo scorso 10 luglio, ha una durata di 4 ore come spiegato sul portale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti: "i 'grandi' sindacati, cechi e sordi a ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro, rincorrono le volontà datoriali per aprire un ennesimo tavolo di de-contrattazione dei diritti degli autoferrotranviari. Per lunedì 24 Luglio, USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per rilanciare le sacrosante rivendicazioni di una categoria sempre più inascoltata, lasciata nel baratro di salari irrisori, scarse tutele per la loro sicurezza, privatizzazioni selvagge e il continuo ricorso ad appalti, subappalti e subaffidamenti".

Sciopero mezzi pubblici 24 luglio 2023 a Milano

Lo sciopero del 24 luglio 2023 riguarda tutte le città italiane. A cominciare da Milano dove è previsto lo stop dei lavoratori di Trenord. L'annuncio: "dalle ore 09:01 alle ore 13:00 di lunedì 24 luglio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord e che potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord". La compagnia del settore del trasporto ferroviario della regione Lombardia ha specificato: "saranno interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane S2, S3 ed S4 e per il tratto gestito anche da Ferrovienord le linee suburbane S1, S9 e S13".

Sempre Trenord ha comunicato che non sono coinvolti nello sciopero: "i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi, ma saranno possibili ripercussioni sulle linee a gestione mista S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia. Si precisa che i treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale". Lo sciopero coinvolte anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa. Nessun disagio, invece, da parte di ATM.

Sciopero 24 luglio 2023 a Roma e Napoli: gli orari

La protesta indetta dal sindacato Usb coinvolte anche la città di Roma. Lo sciopero Atac è indetto dalle ore 8.30 alle 12.30 e coinvolge tutti i mezzi di trasporto: metro, tram, bus, filobus, ferrovie. Non solo, scioperano anche i lavoratori di Cotral con servizio garantito fino alle 8.29 per poi riprendere dalle 12.30.

Anche i lavoratori di Napoli hanno aderito allo sciopero con l'interruzione dell'Anm dalle ore 9 alle ore 13. Il servizio sarà gestito nel pieno rispetto delle seguenti fasce di garanzia: