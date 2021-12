Lo sciopero generale del 16 dicembre 2021 indetto da Cgil e Uil coinvolgerà anche i trasporti. A rischio, infatti, treni, tram, bus e metro nelle grandi città anche se per i lavoratori e pendolari sono previsti degli orari e delle fasce garantite come previsto per legge.

Sciopero generale del 16 dicembre: a rischio i trasporti

Allo scoccare della mezzanotte al via lo sciopero del 16 dicembre 2021. Una mobilitazione generale che rischia di mettere in subbuglio anche il trasporto di treni, tav, tram e bus con disagi per milioni di pendolari. Lo sciopero generale inizierà dalle ore 00:00 di giovedì 16 dicembre 2021 e durerà fino alle ore 21:00, anche se sono garantiti degli orari per permettere ai pendolari di raggiungere il proprio posto di lavoro e far ritorno a casa. Si tratta della fascia oraria dalle ore 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle ore 18:00 alle 21:00.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha deciso di aderire allo sciopero generale del 16 dicembre organizzato da Cgil e Uil. Dalla mezzanotte alle ore 21:00 del 16 dicembre il trasporto ferroviario di Trenitalia sarà rivoluzionato come ha comunicato il gruppo delle Ferrovie dello Stato in una nota: "sono previste modifiche alla circolazione dei treni Trenitalia. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Non solo, previsti anche ritardi, modifiche e cancellazioni di treni Intercity e Regionali anche se il gruppo FS precisa "su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria".

Sciopero generale Trenitalia e Italo: i treni garantiti

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha precisato che i treni locali saranno garantiti in due fasce orarie previste per legge: dalle ore 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle ore 18:00 alle 21:00. Nessuno stravolgimento sulle linee a lunga percorrenza, per intenderci i treni ad alta velocità, con Trenitalia che ha comunicato "sulla base delle attuali previsioni le Frecce viaggeranno regolarmente". Per chi volesse richiedere delle informazioni è disponibile il numero verde 800 89 20 21. Non solo, sul sito internet della compagnia è stata inserita la lista dei treni garantiti.

Lo sciopero generale del 16 dicembre coinvolgerà anche Italo Treno nelle stesse fasce orarie: dalla mezzanotte alle 21:00. Ntv ha precisato: "non sono state comunicate, nei tempi e con le modalità di cui alla normativa vigente, la durata e i modi di attuazione dell’astensione collettiva". Sul sito internet di Italo è possibile scoprire i treni garantiti.

Infine possibili disagi potrebbero verificarsi anche negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio e tra tassisti, conducenti Ncc e dipendenti delle Autostrade.