Scioperi trasporti marzo 2026: date e città coinvolte tra treni, aerei e bus

Marzo 2026 sarà un mese segnato da una serie di scioperi nei trasporti che interesseranno diverse città italiane. Scopriamo insieme le date della protesta e la durata dello sciopero.

Si parte il 2 marzo con il primo sciopero dei trasporti proclamato dai sindacati Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato e Ugl dei lavoratori Sasa a Bolzano. Prevista una giornata di protesta con stop alla circolazione dei mezzi dalle 9 alle 12 e successivamente dalle 15 a fine servizio.

Il 9 marzo 2026, invece, è stato annunciato lo sciopero generale nazionale della durata di 24 h da parte dei sindacati Usi e Usb. Si tratta di uno sciopero nazionale che riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Disagi anche nel settore scuola, sanità ed uffici pubblici. Attenzione: nonostante lo sciopero delle durata di 24h saranno ugualmente previsti i servizi essenziali.

Si prosegue poi con lo sciopero del 18 marzo 2026 che riguarda il settore del trasporto aereo. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori dei servizi di terra, per intenderci check-in, rampe, bagagli, assistenze, ma anche del settore aereo con tantissimi voli a rischio cancellazione. Attenzione anche ai ritardi e possibili rimodulazione dei voli.

Nel dettaglio negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa è stato annunciato uno sciopero di 24h del personale Airport Handling/Dnata (sindacato Ost Cub Trasporti) e del personale Alha (sindacato Ost Cub Trasporti).

Da segnalare anche lo sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato delle durata di 4 ore, dalle 13 alle 17, che coinvolge tutto il personale della compagnia EasyJet. Non solo, anche Ita Airways parteciperà alla protesta con uno sciopero della durata di 4 ore, sempre dalle 13 alle 17.

Scioperi trasporti a Napoli e Milano: ecco quando

Tra gli scioperi dei trasporti proclamati nel mese di marzo 2026 si segnala anche la protesta del sindacato Osr Orsa Autoferro Tpl per il giorno di venerdì 6 marzo 2026. Stop della durata di 4 ore, dalle 11 alle 15, del trasporto pubblico locale di Eav a Napoli. Non solo, sempre a Napoli è stato annunciato per il 27 marzo 2026 un altro sciopero, sempre della durata di 4 ore, ma questa volta dalle 19 alle 23.

Ad incrociare le braccia sarà il personale di Ente Autonomo Volturno su richiesta dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Autoferro. Non si escludono disagi e rallentamenti su diverse linee ferroviarie e servizi gestiti da Eav. L'Ente Autonomo Volturno ha comunicato la fascia di garanzia dalle 5.30-8.30 e 16.30-19.30.

Sciopero dei trasporti il 27 marzo 2026 anche a Milano dove, ad incrociare le braccia, sarà il personale di ATM. L'Azienda dei Trasporti Milanesi ha proclamato tramite i sindacati Al-Cobas una protesta della durata di 24h. Stop al trasporto pubblico locale a Milano con disagi che coinvolgeranno metro, tram e bus.