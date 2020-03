Sabato qualche pioggia su Romagna e Centro-Sud

Un nucleo di aria fredda sabato porterà condizioni di maltempo in una grossa fetta del nostro Paese, con piogge che interesseranno soprattutto medio versante adriatico, Sud e Isole, nevicate sull’Appennino, molto vento sui mari intorno alle isole e temperature in calo e leggermente sotto la norma in gran parte d’Italia. Domenica, prima di lasciare la nostra Penisola, la perturbazione porterà ancora nuvole e piogge sparse al Sud, dove potranno verificarsi anche locali temporali, mentre nel resto d’Italia tornerà il bel tempo. Lunedì arriverà un’altra perturbazione, accompagnata da un po’ di piogge che coinvolgeranno soprattutto il Nord, le regioni tirreniche e le Isole Maggiori.

Previsioni meteo per sabato. Sabato prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord-Ovest, nuvolosità irregolare in graduale attenuazione al Nord-Est. Molte nubi sul resto d’Italia, più diffuse e compatte sulle regioni centrali adriatiche e in quelle meridionali, dove le precipitazioni col passare delle ore tenderanno a diventare diffuse e localmente anche di moderata intensità. Giornata più variabile, ma comunque instabile, anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, dove avremo locali rovesci o brevi temporali. Nevicate sparse lungo l’Appennino al di sopra di 1000-1400 metri. In serata i fenomeni si concentreranno al Sud, mentre saranno in attenuazione sul Centro-Italia. Temperature massime in crescita in gran parte del Nord, con punte di 16-17 gradi al Nord-Ovest; stazionarie in Sardegna, in calo nel resto d’Italia. Venti forti di Maestrale intorno alle isole maggiori. Mari di Ponente e Ionio meridionale mossi o molto mossi, fino ad agitato il mare e canale di Sardegna. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 70-80).

Previsioni meteo per domenica. Domenica al mattino nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, bello altrove: qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia; qualche nevicata sull’Appennino Meridionale oltre 1000-1200 metri. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità al Nord-Ovest per l’arrivo di nubi alte ed innocue. Qualche annuvolamento sparso tra Toscana, Lazio e regioni meridionali. Rovesci e temporali su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Quota neve sui rilievi intorno a 1300-1400 metri. Tempo prevalentemente soleggiato al Nord-Est e sulle regioni centrali adriatiche. Temperature in tutta Italia senza grandi variazioni. Venti da deboli a moderati con mari mossi al Centro-Sud.