Sabato prevarrà il sole

Il fine settimana inizierà con tempo bello quasi dappertutto, mentre nella seconda parte di domenica è atteso un moderato peggioramento al Nord-Ovest, per l’avvicinarsi di una perturbazione che poi agli inizi della prossima settimana porterà piogge sparse su molte zone del Centro-Nord e Sardegna, mentre il Sud farà i conti con il richiamo di aria molto calda proveniente dal Nord Africa e di conseguenza con un po’ di caldo fuori stagione. Le piogge nelle regioni settentrionali, specie al Nordovest saranno localmente di forte intensità.

Previsioni meteo per sabato. Giornata tra sole e nuvole al Nord-Ovest, Alpi orientali, Emilia, Toscana e Sardegna, comunque senza piogge. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in crescita, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica. Nubi in aumento nelle regioni di Nord-Ovest con qualche pioggia già nel pomeriggio su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Nel resto d’Italia sarà una giornata abbastanza soleggiata anche se non mancheranno temporanei annuvolamenti: al mattino transiterà un po’ di nuvolosità al Centro-Sud ma senza fenomeni di rilievo e in attenuazione nel pomeriggio. Nella seconda parte della giornata velature in arrivo nel Nord-Est, al Centro e in Sardegna. In serata piogge sparse su Sardegna e gran parte del Nord-Ovest con fenomeni anche intensi su Liguria di ponente e Piemonte. I venti di Scirocco che precedono la perturbazione e che andranno intensificandosi nel corso della giornata determineranno un ulteriore rialzo delle temperature al Centro-Sud specie sul basso Tirreno e nelle Isole maggiori con punte in Sicilia, Sardegna e Calabria intorno ai 30 gradi.