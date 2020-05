Sabato di sole al Centro-sud

Ci attende un fine settimana nel segno del sole e del clima estivo al Sud e sulle Isole maggiori, con il termometro destinato a salire ancora, fino a sfiorare i 30 gradi, sopratutto nella giornata di domenica. Farà caldo anche al Centronord, in particolare nella giornata odierna: per domani qui è atteso un calo delle temperature, in qualche caso anche di 4-5 gradi, a seguito del passaggio di una veloce perturbazione a carattere di fronte freddo (la n.11 di maggio), la cui parte più attiva e instabile valicherà le Alpi in serata, coinvolgendo temporaneamente anche le nostre regioni settentrionali. Più marginale risulterà il coinvolgimento delle regioni centrali nel corso di domenica, con effetti molto localizzati in termini di precipitazioni. All’inizio della prossima settimana, infine, si ripristineranno ovunque condizioni di stabilità atmosferica, grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, in espansione soprattutto verso le regioni occidentali italiane. Tra lunedì e martedì le temperature tenderanno a perdere qualche grado anche al Sud e sulle Isole risultando, complessivamente, più vicine alle medie stagionali.

Previsioni meteo per sabato. Sulle regioni peninsulari, sulla Sicilia e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato, con la tendenza a qualche velatura tra pomeriggio e sera sulle regioni centrali e lo sviluppo di innocui cumuli intorno ai rilievi. Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino e addensamento della nuvolosità a partire dalle zone alpine dove, nel corso del pomeriggio, si svilupperanno i primi locali rovesci. Tra sera e notte rovesci o temporali dai settori alpini si propagheranno verso le pianure adiacenti di Piemonte e Lombardia e soprattutto verso quelle di Nordest, con fenomeni localmente intensi tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Temperature: massime in lieve aumento e comprese tra 23 e 29 gradi, con qualche punta fino a 30. Venti in prevalenza deboli, salvo rinforzi in serata e nella notte nelle aree temporalesche del Nord.

Previsioni meteo per domenica. Sull’Emilia Romagna, sulle regioni centrali, nel nord della Campania e della Puglia nuvolosità variabile, alternata a schiarite. Locali piogge o brevi rovesci non esclusi, al mattino tra la Romagna e le Marche, in trasferimento nel pomeriggio verso l’Abruzzo e il Molise. Nel resto del Nord, delle regioni meridionali e sulle Isole cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche velatura in transito sulla Sardegna e qualche cumulo in sviluppo nel pomeriggio lungo la fascia prealpina. Temperature: massime in calo al Nord e tra Toscana, Umbria e Marche; punte fino a 30 gradi al Sud e sulle Isole. Venti: settentrionali in leggero rinforzo sulle regioni centrali e sull’alto Adriatico, da est in val padana.