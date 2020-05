Sabato ancora qualche acquazzone e temporale al Nord

Fine settimana nel complesso discreto, con una giornata, sabato, caratterizzata dalla presenza di nuvole in gran parte d’Italia, isolati acquazzoni e temporali al Nord e venti piuttosto sostenuti sulle Isole, mentre domenica si alterneranno sole e nuvole quasi dappertutto, con appena un po’ di instabilità residua sui rilievi. Per quel che riguarda le temperature, nel fine settimana l’insolita ondata di caldo estivo che ha colpito il Sud si attenuerà leggermente, ma sempre con temperature ben al di sopra della norma: in questa parte del Paese, per un ritorno su valori normali per maggio, bisognerà infatti attendere la metà della prossima settimana.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e nuvole al Sud, senza piogge. Nuvoloso nel resto d’Italia: rovesci e temporali qua e là su Alpi, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche; in serata piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia. Temperature: massime in aumento in Liguria e regioni tirreniche, in calo nel versante adriatico: caldo sempre intenso all’estremo Sud, con picchi intorno a 35-36 gradi su Calabria e Sicilia. Venti moderati, da est o sudest, sulle Isole Maggiori; venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per domenica. Domenica prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole nel resto del Paese. Nel corso del giorno brevi e isoalti scrosci di pioggia su Alpi e Appennino Abruzzese e Molisano. Temperature massime in crescita in gran parte del Centro-Nord, in leggero calo all’estremo Sud.