Per smettere di russare può bastare qualche piccola attenzione

Dormire a fianco di una persona che russa può essere molto fastidioso, ma anche indice di pericolo per la persona direttamente interessata dal russamento. Grazie a qualche piccolo accorgimento, però, si può tentare di risolvere (o quantomeno ridurre) questo problema, almeno per quello che riguarda i casi meno gravi.

Anzitutto, tenere decongestionate le vie nasali, soprattutto nei casi di allergia e raffreddore, può favorire una corretta respirazione notturna. Per il resto sarebbe bene prestare attenzione a qualche abitudine quotidiana, oltre a fare le giuste scelte tra cuscino e alimentazione.

A che cosa prestare attenzione

Russare molto di frequente di notte non è solo un fastidioso disturbo per le persone che ci stanno accanto, ma anche un campanello d’allarme che può nascondere un problema di salute. Infatti, le apnee ostruttive del sonno, associate al russamento, possono essere sintomo di una malattia respiratoria più o meno seria, con conseguenze sulla salute generale dell’organismo.

Ovviamente, nei casi più gravi è importante stabilire una terapia insieme al medico, ma per coloro che soffrono di russamento saltuario qualche piccolo accorgimento può aiutare a gestire questo disturbo.

Già uno stile di vita sano, il mantenimento di un peso corporeo adeguato e una dieta equilibrata possono giovare per un corretto funzionamento delle prime vie aeree. Anche la posizione a letto può fare la differenza: dormire di lato o in posizione prona (a pancia in giù) è uno dei modi per evitare il russamento notturno. Discorso simile per la scelta del cuscino, che non dovrebbe mai comprimere la parte alta delle vie respiratorie.