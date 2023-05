Ridere non solo fa bene, è il segreto del benessere: ecco perché

Può essere utile per scaricare la tensione e l’aggressività, per ristabilire un equilibrio emotivo, per ritrovare la giusta lucidità mentale o per trovare l'armonia con sé stessi e con gli altri. Questi sono solo alcuni dei benefici della risata, un comportamento molto semplice ma potentissimo, in grado di generare benessere nel nostro organismo e anche di farlo percepire a chi ci sta intorno.

Tutti i benefici per l'organismo

Ridere è uno dei comportamenti più naturali dell’uomo, eppure per ogni persona le cause scatenanti possono essere diverse, così come anche le espressioni facciali e i suoni che ne derivano. Per la maggior parte delle persone, però, è più facile ridere quando si è in compagnia rispetto a quando ci si trova da soli: lo ha dimostrato anche un recente studio scientifico condotto dai ricercatori della University of Maryland.

L’impulso della risata si origina nel talamo, una zona specifica del cervello che mette in azione i muscoli facciali e - a cascata - determina una lunga serie di benefici per tutto l'organismo.

Molti studiosi hanno dimostrato che una bella risata è in grado di ridurre lo stress e inoltre aiuta a respirare meglio. Quando ridiamo, infatti, l’organismo produce endorfine, sostanze che generano un senso di benessere ed euforia, e per di più viene stimolato il sistema immunitario.

Insomma, da un lato ci sentiamo meglio e dall’altro siamo più forti nel combattere le malattie: non a caso la risata è diventata una vera e propria terapia, per esempio con l’utilizzo diffuso della clownterapia, realizzata attraverso la presenza di clown insieme ai medici negli ospedali, anzitutto pediatrici.