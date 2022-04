Quanto sono aumentati i prezzi? Dal caro colazione agli aumenti di pane e pasta

Quanto sono aumentati i prezzi? Gli aumenti su luce e gas, ma anche quelli sulla benzina, quanto hanno influenzato gli aumenti su altri prodotti come pane e pasta? Quanto è salito il costo di una semplice colazione? Si sono registrati nelle ultime settimane aumenti record per caffè e cornetto, ma anche per i prodotti di maggior consumo proprio a causa di una inflazione galoppante. A confermare la percezione della popolazione sono stati i dati raccolti dall'Istat. Ecco cosa si è scoperto analizzandoli.

Quanto sono aumentati i prezzi? I dati Istati

Secondo i dati Istat quanto sono aumentati i prezzi del pane e della pasta? A quanto pare solo a marzo il prezzo del pane è cresciuto del 5,8% e quello della pasta addirittura del 13%. Si sono oltretutto registrati, secondo i dati del Mise, aumenti diversi nelle diverse città italiane. In che senso?

Se ci concentriamo sul prezzo del pane possiamo dire come a Terni esso sia cresciuto del 10% arrivando a toccare i 2.44 euro al chilo. A Cremona, invece, il prezzo del pane è aumentato dell'8.4% mentre a Padova, città del Veneto, solo - se si può dire "solo" - del 6%. Passando alla città del Sud il prezzo del pane è salito, a Reggio Calabria, del 13% mentre a Cosenza del 12,5%.

In salita anche il costo della colazione: i dati del Codacons

Secondo il Codacons ad aumentare, di conseguenza al caro benzina e al caro bollette, sono stati anche i prezzi per la colazione nelle varie città d'Italia. In che modo? Ebbene secondo i dati analizzati a Bolzano un caffè al banco è arrivato a costare mediamente 1,23 euro. Sul versante Adriatico il prezzo, tra la città di Rovigo e quella di Ravenna si è fermato a 1,20 euro, mentre in ben 25 città sparse in tutta Italia si è giunti a superare 1,10 euro.

Il costo della colazione è aumentato in generale molto soprattutto nella città abruzzese di Pescara (+12%), ma anche ad Alessandria (+11,3%) e Ravenna (+9%).